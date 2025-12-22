Este es el programa de actos de Navidad de este lunes en Murcia

La ciudad se prepara para vivir una intensa jornada navideña con una amplia programación de actividades pensadas para todos los públicos.

El Teatro Romea acogerá a las 17.00 y a las 19.30 horas el musical familiar 'La Bella y la Bestia', una de las propuestas destacadas del día. Las entradas pueden adquirirse tanto en la web del teatro como en las taquillas.

La Plaza Circular será uno de los principales escenarios de la jornada. Entre las 17.00 y las 20.00 horas se podrá disfrutar del Gran Árbol de Navidad, con talleres en familia y una ludoteca baby dirigida a niños de entre 2 y 6 años. A las 18.00 horas tendrá lugar el espectáculo 'Magia en el Árbol', y a las 20.15 horas se celebrará el concierto de la Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia con la actuación Ronda en el Portal.

A las 18.00 horas, la Plaza del Cardenal Belluga será el punto de encuentro para el espectáculo de llegada de Papá Noel, con una gran propuesta infantil. San Nicolás hará su entrada en un Chrysler Phaeton LX65 Deluxe de 1929. El acto estará acompañado por el estreno del espectáculo musical infantil ‘El Ratoncito Pérez salva la Navidad en Murcia’, creado expresamente para esta ocasión.

Tras el espectáculo, Papá Noel inaugurará su Casita, instalada en la calle Basabé. El traslado se realizará mediante un pequeño desfile que partirá desde la Plaza Belluga y recorrerá las calles Salzillo y Trapería hasta la Plaza de Santo Domingo, donde el alcalde abrirá oficialmente este espacio.

El Recinto Ferial de La Fica acogerá, de 18.30 a 21.00 horas, 'Navilandia: el rincón navideño de Drilo', con talleres infantiles y una completa programación que incluye un espectáculo musical con los personajes Bluey y Bingo a las 19.00 horas, un photocall con ambos personajes a las 19.40 horas y la actuación del Dúo Trébole a las 20.00 horas.

La música tradicional también tendrá su protagonismo a partir de las 20.00 horas con los recorridos de las cuadrillas de Torreagüera y Patiño, que animarán las principales calles del centro hasta confluir en la Plaza del Cardenal Belluga.

La jornada concluirá a las 20.45 horas con el concierto de Evve en la Glorieta de España, dentro del escenario Talento Joven.

Todos los días

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Exposición ‘Sagrada Familia. Obra de Antonio Campillo’ Hasta el 6 de diciembre. Sala Exposiciones Temporales: Exposición ‘Morada interior. Fotografías de José Luis Montero’. Hasta el 6 de diciembre. Sala Belenes Monumentales: ‘Belén. Escenografía de Peña Sociocultural la Pava y piezas de la colección del museo’; ‘Belén Homenaje a Salzillo, obra de Nicolás Almansa’.

La Casa del Belén. Puente Tocinos.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.