Policías a caballo y patrullas especiales aseguran el fin de año en Murcia

La Policía Local de Murcia ha presentado este lunes su dispositivo de seguridad especial para Nochebuena y Nochevieja. En total, 360 policías trabajarán en Nochebuena y 355 en Nochevieja, organizados en turnos de mañana, tarde y noche, para garantizar la seguridad de los murcianos y el correcto desarrollo de las celebraciones.

El dispositivo incluye la presencia del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana y del Equipo de Caballería en distintas zonas de concentración de jóvenes, como la zona de las tascas, el Jardín de la Constitución, el Jardín de la Fama y la Plaza de la Universidad. Además, se establecerán medidas de seguridad pasiva, con vehículos policiales y otros de gran tonelaje, para garantizar la protección de los asistentes.

Además, durante la mañana y la tarde se establecerá un dispositivo preventivo en la Plaza Santa Catalina y la Plaza de las Flores, con un total de 22 policías y una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano situada en la calle Santa Catalina, junto a Gran Vía Escultor Salzillo, operativa de 11 a 20 horas.

En la misma línea, en la Avenida Alfonso X el Sabio y la calle Bartolomé Pérez Casas, 20 agentes desplegarán un dispositivo específico desde las 15:45 horas hasta que las zonas queden despejadas, con otra Oficina Móvil ubicada en la Plaza Preciosa.

En Nochevieja estará prohibida la circulación de vehículos de más de 3.500 kg en el centro urbano durante todo el día

En Nochevieja se reforzará especialmente la vigilancia en la Glorieta de España, tanto en el control del tráfico como en la seguridad ciudadana, durante las tradicionales campanadas, las actuaciones musicales y los eventos festivos, con un despliegue de unos 15 policías.

El Ayuntamiento de Murcia recuerda, por su parte, la vigencia del Decreto de 5 de diciembre de 2025 que prohíbe la circulación de vehículos de más de 3.500 kg en el centro urbano durante todo el día.

Al acto de presentación del dispositivo acudieron el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, junto al comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar.

Este operativo combina prevención y vigilancia sin interferir en el ambiente festivo de nuestra ciudad Fulgencio Perona — Concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia

Perona hizo un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de los ciudadanos: "Estas fechas deben ser un momento de celebración y convivencia. Pedimos la colaboración de todos para evitar altercados y disfrutar de las fiestas de manera segura".

También añadió que "nuestro principal objetivo es que los murcianos puedan disfrutar de estas fiestas con tranquilidad. Este operativo combina prevención y vigilancia sin interferir en el ambiente festivo de nuestra ciudad".

Por ello, el Consistorio recuerda además los requisitos para la celebración de fiestas extraordinarias en locales con aforos superiores a 50 personas, las normas de seguridad en establecimientos públicos y consejos prácticos para prevenir robos, asegurar viviendas, respetar el descanso vecinal y usar petardos de forma responsable.

Igualmente, recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar transporte público y, en caso de emergencias, contactar con la Policía Local a través del 092.