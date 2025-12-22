Murcia convierte sus 1200 años de historia en cultura viva con el libro ‘Cosas dignas de memoria’

Los catedráticos de historia Cristóbal Belda y Juan Hernández han coordinado el libro de 21 artículos históricos de especialistas 'Cosas dignas de memoria' del municipio de Murcia por los 1.200 años de la fundación de la ciudad.

Incluyen fotografías tomadas para la obra y otras procedentes de archivos, museos e instituciones regionales y nacionales públicas y privadas. El título se inspira en las palabras de Francisco Cascales recogidas en sus ‘Discursos históricos’ al describir Murcia: "Determinóme a escribir de Murcia su valor, insignes hechos, nobles linajes y cosas dignas de memoria: pero con aquella modestia, que al verdadero historiador conviene, sin que el amor me deslumbre los ojos, ni la pasión me aparte de la verdad, blanco a donde tira la venerable historia".

El volumen aporta información sobre el territorio en el que se asentó la población antes de la fundación de Murcia, el primer cristianismo, el modelo de ciudad conventual en torno a la catedral, la cultura andalusí y la Reconquista. El río y la huerta, con su arquitectura hidráulica, la industria de la seda y la identidad de los murcianos son otros de los temas abordados.

Aporta información sobre el territorio en el que se asentó la población antes de la fundación de Murcia

En el acto de presentación han intervenido el alcalde de Murcia, José Ballesta Germán; el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea Krauel; el presidente de la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia, Juan Roca Guillamón, y el director del comité científico del libro, Cristóbal Belda Navarro.

El alcalde de Murcia ha destacado que "se trata de una obra magna, de la obra definitiva con la cual las murcianas y los murcianos vamos a abandonar dudas, titubeos, vacilaciones y complejos sobre la historia de esta tierra con rigor académico y con excelencia científica".

Por su parte, Carlos Egea ha destacado que "la Fundación Cajamurcia lleva décadas colaborando en la promoción del conocimiento histórico, artístico y patrimonial de nuestra tierra. Este libro es una muestra más de ese compromiso y, sobre todo, de un objetivo compartido con el Ayuntamiento: preservar y difundir la historia y la memoria de Murcia".