La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura

La avenida Miguel Induráin en Murcia permanecerá cerrada por obras de reparación, debido a un hundimiento de tierra que tuvo lugar el pasado día 12. Reparar la avería, según explica el Ayuntamiento de Murcia supone "una actuación de gran envergadura y complejidad" debido a los graves daños que ha sufrido esta infraestructura estratégica en la ciudad, ya que canaliza entre el 40% y el 50% de las aguas residuales urbanas.

El trabajo coordinado de los técnicos municipales y de Aguas de Murcia ha permitido garantizar los servicios básicos mientras avanzan las obras de reparación en Miguel Induráin.

Entre los trabajos realizados ya se ha instalado una línea de tablestacas (elementos prefabricados), destinada a asegurar la zona y permitir los trabajos en condiciones de seguridad debido a la cercanía de una línea de alta tensión.

Los técnicos señalan que la causa del colapso podría estar vinculada al terremoto ocurrido el pasado 9 de diciembre

El colector de agua, que inicia su recorrido en la avenida Juan de Borbón, frente a las antiguas instalaciones de la depuradora de Zarandona, recorre toda la avenida Miguel Induráin hasta el bombeo del colector central.

El viernes 12 de diciembre se produjo un hundimiento de 40-50 metros de tubería a unos 8 metros de profundidad y 3 metros de diámetro, provocando la caída de dovelas que componen el colector.

Como consecuencia de estas obras, el Consistorio indica que la Avenida Miguel Induráin permanecerá cerrada al tráfico entre la rotonda Homenaje a los Poetas y el acceso al Palacio de los Deportes, dado que la incidencia "afecta de manera directa a dos servicios esenciales para la ciudad como son el saneamiento y el suministro eléctrico".

Posible causa

Los técnicos señalan que la causa más plausible del colapso podría estar vinculada al terremoto ocurrido el pasado 9 de diciembre, que habría desplazado las dovelas superiores del colector y generado filtraciones de agua con arrastre de finos, afectando al terreno sobre la calzada.

La avería se localiza en un tramo construido mediante tuneladora y dovelas, a una profundidad de entre 7 y 8 metros. Las inspecciones realizadas con cámara han puesto de manifiesto un desajuste de estas dovelas, con un achatamiento del colector y riesgo real de colapso, circunstancia que ha provocado el hundimiento de la calzada en superficie.

En estos momentos, el Gobierno local asegura que el plan de trabajo se centra en la estabilización del terreno y en el mantenimiento de los servicios de saneamiento y electricidad, lo que representa "una fase imprescindible antes de poder abordar la sustitución del tramo dañado, de aproximadamente 50 metros de longitud".

La previsión es que durante la próxima semana se pueda intervenir en la reparación del colector

Las labores se están desarrollando con otros servicios afectados, especialmente con Iberdrola, dado que una línea de alta tensión discurre en paralelo al colector.

El alto grado de mallado de la red eléctrica ha permitido reducir sensiblemente la carga de las instalaciones dependientes de la línea afectada.

Además, se han dispuesto 22 grupos electrógenos en puntos estratégicos de la red como medida preventiva para garantizar el suministro en caso de que fuera necesario.

Obra en tres frentes

En primer lugar, se ejecutará un baipás provisional para impulsar las aguas residuales mediante una tubería en superficie, enterrada únicamente en los cruces de calzada, desde el inicio del Colector Central hasta la rotonda de la Avenida del Rocío, situada agua arriba de la avería.

Ante tal situación, se está actuando simultáneamente en tres frentes, priorizando la estabilización del terreno, la seguridad de los trabajadores y una alternativa en caso de que se produzca un colapso en el colector.

La previsión es que durante la próxima semana quede completamente estabilizado el terreno con la instalación de todas las tablestacas, lo que permitirá intervenir directamente en la reparación del colector.

También se contemplan soluciones de emergencia en el caso de que se produjera un colapso del Colector Central, como la apertura de un cauce provisional en la propia zanja o la conexión de emergencia al Azarbe Mayor para la evacuación de las aguas residuales.