Más de 3 millones para generar más biogás y menos lodos en la macrodepuradora de Murcia

Un sistema pionero para generar más biogás y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se estrenará en una nueva planta de tratamiento de lodos, que se construirá en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Murcia Este, gestionada por Aguas de Murcia.

La idea es que la nueva planta esté operativa a finales de 2026, declararon a esta redacción fuentes de la empresa municipal encargada del suministro de agua.

La nueva infraestructura supone una inversión superior al medio millón, pero, con la adquisición de todos los materiales y la contratación del personal, la inversión global alcanza los 3,5 millones, de los que 1,1 millones son aportación de Aguas de Murcia.

Producción energética

En esta planta depuradora se produce una cantidad de biogás que cubre todas las necesidades de calor del proceso, así como el 66 por ciento del consumo eléctrico de la propia EDAR.

Aunque se estima que, con la nueva planta, la autosuficiencia de la depuradora pase a ser del 70 por ciento, según las pruebas piloto y de laboratorio realizadas, como detallaron a esta redacción Eva Mena, responsable de innovación, y Alicia Galea, jefa de la planta Murcia Este.

El sistema pionero también reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero

En esta nueva planta de tratamiento de lodos se aplicará un proceso experimental, llamado hidrólisis enzimática, que «facilita el alimento a las bacterias, aumenta la producción de biogás y disminuye los fangos generados», detallaron. Con todo, desde Aguas de Murcia pasan a considerar la estación Murcia Este una ecofactoría, esto es, un centro autosuficiente que aplica la economía circular. «Todo es energía y nuevos recursos», explicaron fuentes de la empresa municipal.

Ejecución

La nueva planta supone una inversión inicial de 556.224 euros para construir la infraestructura y los pliegos de las obras, publicados en la Plataforma de Contratación el pasado 25 de noviembre, establecen un procedimiento de licitación abierto, mediante tramitación ordinaria, cuyo plazo de presentación de ofertas termina este lunes 22 de diciembre.

Después, pasarán «unos dos o tres meses hasta la firma del contrato», detallaron desde Aguas de Murcia, y, con un plazo de ejecución de 12 meses, la idea es que la nueva planta esté operativa a finales de 2026.

La iniciativa surge de un proyecto de Aguas de Murcia que fue seleccionado dentro del Programa 2023 de la convocatoria LIFE Project Grants, por lo que está financiada al 60 por ciento con fondos europeos.

Aunque se trata de un proceso pionero, que solo se desarrollará en esta planta murciana y en otra más pequeña que construirá Aguas de Alicante, se convertirá en «un proceso más de la línea» de la estación depuradora Murcia Este, y «la idea es extenderlo, que sea replicable», concluyeron desde la empresa municipal.

El objetivo de las nuevas instalaciones es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en estaciones depuradoras de aguas residuales. Y esta meta se logrará mediante la implementación de tecnologías avanzadas de tratamiento de fangos, un método que también permite aumentar la producción de biogás y mejorar la eficiencia energética global de la EDAR.

El tratamiento de los lodos se producirá mediante un sistema que combina dos procesos. Por un lado, la saponificación mejora la biodegradabilidad de los fangos, es decir, ‘rompe’ los fangos para que se descompongan más fácilmente. Después, con la sonicación ultrasónica ayuda a liberar la materia orgánica que contienen los lodos.

La estación depuradora Murcia Este. / Aguas de Murcia

La memoria del proyecto detalla que el contrato no se divide por lotes para mejorar la gestión y eficiencia en la ejecución de cada una de las tareas que se van a realizar: el diseño, instalación y puesta en marcha de dos tecnologías unidas entre sí.

Proyecto

El proyecto contempla la creación de una nueva planta de tratamiento de lodos, que incluye las instalaciones y máquinas para el tratamiento de aguas, los equipos para tratar lodos y los de la planta depuradora de aguas residuales.

Asimismo, la empresa adjudicataria del contrato deberá proporcionar los servicios para la instalación del equipo de pruebas y diseñar la ingeniería de las instalaciones.

Por último, se deberán instalar los sistemas de tuberías, las instalaciones de tratamiento de aguas y eliminación de aguas residuales y las estaciones de bombeo.