Vecinos de diversas pedanías de Murcia exigen servicios públicos dignos y que se les tenga en cuenta

Vecinos y asociaciones de El Raal, El Esparragal, Llano de Brujas y Orilla del Azarbe han trasladado al Grupo Socialista su preocupación por el abandono que sufren sus pueblos, el deterioro cada vez más generalizado de servicios públicos esenciales y la ausencia de una participación vecinal real en las decisiones que afectan a su día a día.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, junto a los concejales Carmen Fructuoso y Andrés Guerrero, se ha reunido con representantes vecinales de estas pedanías para escuchar las principales demandas y problemas que afectan al día a día de estos núcleos de población que, como muchos otros del municipio, aseguran sentirse ignorados por el equipo de Gobierno del PP de La Glorieta.

Deterioro y servicios básicos que no llegan

Durante el encuentro, los vecinos expusieron ejemplos concretos del abandono que denuncian. En El Raal, explicaron que en más de dos años solo se han reparado tres de los quince tramos afectados por socavones, pese a las reiteradas denuncias y movilizaciones vecinales. A ello se suman graves problemas de limpieza y la ausencia de aceras en la calle Mayor, una situación que se prolonga desde hace décadas.

En El Esparragal, los colectivos alertaron de la saturación diaria de contenedores, la acumulación de suciedad, la falta de poda y el mal estado de calles y aceras. Así mismo, denunciaron la paralización del proyecto de unificación del colegio público Nuestra Señora de Los Ángeles, que debía concentrar todos los ciclos educativos en un único edificio.