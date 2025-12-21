El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización

El parque logístico del sureste, conocido como el polígono de Amazon por la presencia de uno de los macrocentros logísticos de la plataforma internacional de comercio, encara la recta final de las obras de urbanización con la aprobación definitiva del proyecto de la segunda unidad de actuación en la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

Las obras se orientan a terminar de 'acomodar' las parcelas antes de que se instalen las empresas, con la implantación y culminación de servicios básicos como la red de carreteras, de suministro eléctrico y de agua.

Cabe destacar que quedan muy pocas parcelas disponibles en el polígono industrial, pues la presencia de uno de los centros de Amazon "le da tirón", detallaron fuentes municipales a esta redacción.

Parcelas

De hecho, "más de 27 empresas ya han elegido el parque logístico del sureste", detalla la página web del proyecto, parquelogisticodelsureste.com , que también señala que las parcelas vendidas suponen más de 350.000 metros cuadrados.

Aunque ya en octubre de 2024 fuentes de Hispavima, la empresa murciana que gestiona el desarrollo de estas parcelas, informaron a La Opinión que el parque logístico del sureste estaba a punto de colgar el cartel de completo, tras la construcción por parte de Suministros Dama de un nuevo centro de operaciones y oficinas centrales en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados, unido a una ampliación en una parcela de casi 8.000 metros cuadrados, un espacio ubicado junto a la empresa de transporte Paack, especializada en la entrega de paquetería de última milla para comercios electrónicos y retailers.

Empleos

El polígono de Amazon generará más de 1.600 empleos directos y, con esta ampliación, el polígono de El Merino en Los Martínez del Puerto se convierte en "uno de los principales polos económicos y de generación de empleo del municipio", resaltó el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Aunque cabe destacar que el macrocentro logístico de Amazon ha generado por sí solo más de 2.000 puestos de trabajo desde su llegada a la capital de la Región, hace ya 4 años, y que tiene una capacidad para realizar 550.000 envíos diarios y almacenar 25 millones de productos en un espacio de tres plantas.

Navarro también resaltó que esta actuación, al igual que otras recientes como la construcción de una nueva rotonda proyectada en el Polígono Industrial Oeste por un importe de poco más de 207.000 euros, responde a la "creciente demanda de suelo industrial en el municipio de Murcia".

Trabajos

Desde el Consistorio destacan la ubicación estratégica del complejo, junto al aeropuerto internacional de la Región de Murcia y la Autovía A-30 Murcia-Cartagena, que también conecta en 15 minutos con el Puerto de Cartagena.

Las obras tienen un importe global de 13.879.683 euros, de los que ya se han ejecutado 9.608.877 euros en la primera fase, y quedan pendientes 4.720.805 euros.

El proyecto se divide en cuatro fases, de las que ya se ha desarrollado la primera, que comprende la calle 1 del sector. Las obras se llevaron a cabo en paralelo con las obras del almacén logístico de Amazon, en una superficie de 338.943 metros cuadrados.

En el enclave se instalarán carriles bici y puntos de carga para vehículos eléctricos

Los trabajos pendientes comprenden la urbanización de la zona y la construcción de las infraestructuras necesarias para completar el proyecto. Entre las actuaciones contempladas, se incluye la construcción de nuevas calles y pavimentación de vías ya existentes, así como señales y mobiliario urbano.

Otras actuaciones

Asimismo, se instalarán las redes de saneamiento, de abastecimiento de agua, de suministro de energía eléctrica y de alumbrado público. A esto, se suman las infraestructuras para las canalizaciones telefónicas y las conexiones con los sistemas generales.

En este enclave también se ha apostado por el desarrollo sostenible, a través de infraestructuras como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, 60.000 metros cuadrados de zonas verdes con áreas de restauración paisajística, carriles bici, instalaciones fotovoltaicas y puntos de carga de vehículos eléctricos, entre otros elementos.