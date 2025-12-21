Los horarios de los mercados y las plazas de abasto en la Región serán más amplios

Durante el periodo comprendido entre los días 22 y 31 de diciembre de 2025, las plazas de abastos municipales ampliarán sus horarios de apertura al público con el fin de adaptarse a la mayor demanda propia de estas fechas, especialmente en los días previos a Nochebuena y Nochevieja.

En concreto, los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre, plazas como Saavedra Fajardo, La Alberca, Verónicas, Vistabella, Espinardo y El Carmen ajustarán sus horarios de apertura y cierre, con jornadas ampliadas que, en algunos casos, alcanzarán hasta las 18.00 horas, así como horarios especiales en las vísperas de los días festivos.

Mercados

De forma complementaria, el ayuntamiento ha comentado a través de una nota de prensa que ha autorizado el adelanto en la celebración de diversos mercados semanales con motivo de las festividades navideñas y de Año Nuevo, "con el objetivo de mantener la actividad comercial y facilitar la planificación tanto de vendedores como de consumidores".

Explican que los mercados ordinarios mantendrán su jornada habitual, mientras que aquellos que normalmente se celebran los jueves pasarán excepcionalmente a celebrarse en miércoles, figurando como mercados extraordinarios.

Asimismo, indican que el miércoles 24 de diciembre de 2025 se celebrarán los mercados ordinarios de Casillas, Churra, El Puntal, La Raya, Los Dolores, San José de la Vega, Torreagüera y Zarandona, junto a los extraordinarios de Aljucer, Barriomar, El Raal, La Albatalía, el Mercado Tradicional de Navidad de La Fama, Los Ramos, Patiño, Santiago el Mayor y Santa María de Gracia.

Añaden que el miércoles 31 de diciembre de 2025 se celebrarán los mercados ordinarios de Casillas, Churra, El Puntal, La Raya, Los Dolores, San José de la Vega, Torreagüera y Zarandona, además de los extraordinarios de Aljucer, Barriomar, El Raal, La Albatalía, La Fama, Los Ramos, Patiño, Santiago el Mayor y Santa María de Gracia.

Por su parte, el lunes 5 de enero de 2026 se celebrarán los mercados ordinarios de Algezares, Barqueros, Era Alta, Guadalupe, La Alberca, Lobosillo, Monteagudo, Puente Tocinos, Rincón de Seca y Sucina, y se adelantarán los del Barrio del Progreso, Cabezo de Torres, Cobatillas, El Palmar, El Ranero, La Arboleja, Los Garres, Sangonera la Seca, Santa Cruz y Santiago y Zaraiche, todos ellos manteniendo su horario y emplazamiento habitual, señalan.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco ha recordado que los días 25 de diciembre de 2025, 1 de enero y 6 de enero de 2026 no se celebrarán mercados, por lo que se recomienda planificar las compras con antelación. También ha subrayado que estas medidas "permiten compatibilizar la actividad comercial con el calendario festivo sin generar perjuicios".

Ayuntamiento

El ayuntamiento ha animado a los ciudadanos a consultar los horarios específicos de cada plaza de abastos y a apoyar al comercio local durante estas fechas tan señaladas, contribuyendo al mantenimiento del tejido comercial y a la dinamización de la economía local.

Según el ejecutivo de la ciudad de Murcia este proyecto se ha puesto en marcha a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, "con motivo de las fiestas navideñas para garantizar el abastecimiento, facilitar las compras y apoyar al comercio de proximidad".

El concejal de Turismo, Pacheco, ha destacado que "desde el Ayuntamiento de Murcia seguimos apostando por las plazas de abastos como espacios clave para el comercio de proximidad y la vida de los barrios, especialmente en Navidad, cuando se convierten en un punto de encuentro para muchas familias".

Asimismo, ha señalado que esta ampliación "responde a una demanda tanto de comerciantes como de consumidores y busca ofrecer mayor comodidad a la hora de realizar las compras, sin perder la esencia del comercio tradicional".