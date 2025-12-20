Un ángel hachonero corona el gran Belén sardinero en el Real Casino de Murcia

Un ángel ataviado con un ‘capirote’ propio de los hachoneros se alza sobre el pesebre que la Agrupación Sardinera ha plantado en el Real Casino de Murcia. «Qué bonito», coincidían los presentes».

El artista Juan José Quirós fue el responsable de recuperar «una de las tradiciones más emblemáticas» de la Navidad, en palabras del presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, que rememoró que «en los 80 y 90 era muy tradicional que, por parte de los sardineros, se llevase a cabo».

Se trata de «una tradición que hemos querido recuperar en honor a aquellos sardineros que lo hicieron» antaño, comentó el máximo responsable de la Agrupación.

«Ponemos en escena un nacimiento que es un portal con matices sardineros muy pequeños», manifestó al respecto.

El broche de oro de la presentación del Belén, la música, a la guitarra y voz en cuello, en honor a Quirós, a los sardineros y, por supuesto, a la Sagrada Familia.

La inauguración de este pesebre conforma el primero de los actos organizados para celebrar el aniversario de la Sardina, que el 4 de marzo de 2026 (miércoles) cumplirá 175 años. Para celebrarlo, la fiesta que ahora es de Interés Turístico Internacional volverá a sus orígenes, a donde todo empezó: al barrio de San Antolín y al siglo XIX.

Aunque la efeméride sardinera caiga entre semana, la previsión es que ese día se organice un desfile por todo lo alto en el barrio del Santísimo Cristo del Perdón. De momento, sardinas contemplan el nacimiento del Mesías en un marco incomparable.