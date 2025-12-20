Las actividades de navidad para hoy: Marionetas en el Gran Árbol de Navidad y mucho más

Solo quedan cuatro días para Nochebuena. Esto, para muchos, significa la llegada de unas merecidas vacaciones tras cuatro largo meses de trabajo desde el verano. Mientras tanto, siempre se puede aprovechar el fin de semana para disfrutar de los eventos organizados por Navidad en Murcia.

Para conocer la programación completa, puedes acceder aquí

Sábado 20 de diciembre

9.45 h

Rutas Ambientales Guiadas. Itinerario por la Sierra de los Villares. 8 Km. Dificultad media. Plazas limitadas: 25 participantes. Actividad gratuita. Inscripciones en el teléfono 968 212 518 (de 9 a 15 h) o en el correo: info@ecopatrimonio.es

10 h

Actuación de alumnos de la Asociación Musical El Palmar.

Espacio Joven El Palmar.

11 h

Taller de Navidad. Los niños decoran el Árbol de Navidad. También el día 21.

Centro Municipal de Cabezo de la Plata y de Venta de los Pinos.

11 h

Llegada de Papá Noel con degustación de monas con chocolate y espectáculo infantil ‘Elfos cantan a la Navidad’.

Plaza de la Constitución. La Alberca.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia yLudoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Teatro de Marionetas: ’Navidad en el bosque’

Plaza Circular.

17 h

Fiesta de Navidad de Assido.

Espacio Joven La Nave.

17 a 23 h

Zambomba Flamenca. Acceso libre

Plaza Candelaria.

17 h

Gran Cabalgata de Papá Noel por los barrios de San Antón y San Andrés.

17 y 20 h

Danza‘El Cascanueces’. Ballet de Barcelona. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.

Teatro Circo.

17 y 19.30 h

Musical Familiar ‘La Bella y la Bestia’. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

17.30 y 19.30 h

Obra‘Los 3 cerditos’. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org.

Centro Escénico Pupaclown.

18 h

La Calle Salsa.

Plaza de Santo Domingo.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Coreo dance navideña

Plaza Circular.

18 h

Concierto de Navidad de los Aspirantes de la Orquesta de la Región de Murcia. Acceso libre

Iglesia de San Miguel

18 h

Cuentacuentos musical interactivo: ‘Aventura Pirata’. Acceso libre

Museo Ramón Gaya.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 18.30 h: Escuela de baile: ‘RB Academy’. 19.30 h: El Show navideño de la Pandilla de Drilo.

Recinto Ferial La Fica.

19 h

Inauguración del Belén de las Agustinas, obra de Nicolás y Francisco Salzillo. Con la actuación de la Coral Discantus.Hasta el día 5 de enero. Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 h. Nochebuena y Nochevieja solo mañanas y Navidad y Año Nuevo solo tardes. Con actuaciones los días 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero a las 20.30h

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

20 h

Concierto Paprika Jazz Band. Entrada con invitación.

Auditorio Guadalupe.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Diego Martín: ‘Xmas #1’

Plaza Circular.

20.30 h

Actuación de la campana de Auroros de Javalí Nuevo.

Belén Municipal. Palacio Episcopal.

21 h

Certamen de Villancicos de la Peña La Zaranda con las Peñas El Mortero y El Zarangollo.

Ermita de San Antón.

21.45 h

Concierto de Fenómenos extraños.

Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

22 h

47 Despierta y posterior Misa de Gozo enIglesia de San Nicolás (24 h) con la participación de la Campana de Auroros del municipio.

Plaza de la Cruz.

Actividades diarias

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. El siguiente número está disponible para informaciones e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.