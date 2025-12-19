El Palacio Almodóvar de Murcia da el 'penúltimo paso' antes de su apertura

El plan especial del Palacio Almodóvar encara el penúltimo paso del proceso, a falta de la aprobación definitiva, según anunció el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

El documento que define los usos y las condiciones de protección del inmueble, ubicado en la plaza de Santo Domingo, ha recibido la aprobación inicial, por lo que se somete ahora a exposición pública durante un mes para presentar alegaciones y que las entidades correspondientes emitan los informes sectoriales preceptivos.

El Palacio Almodóvar, datado del siglo XVII y de estilo renacentista, está catalogado dentro del Plan Especial de Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHAM) con un grado de protección 2.

Proyecto

La edificabilidad máxima prevista en el plan especial es de 3.114 metros cuadrados y se conserva la previsión actual de cuatro plantas, con la posibilidad de una quinta planta retranqueada unos 3,2 metros respecto a la línea de fachada.

El edil del ramo detalló que ya hay licencia concedida hasta la cuarta planta, con informes favorables, por lo que, en cuanto terminen las obras, el edificio podrá abrir sus puertas.

Asimismo, Navarro explicó que el plan especial permite el uso residencial, pero también para servicios y comercios, y que el documento que ha recibido el visto bueno incorpora las medidas recogidas en el informe medioambiental

Protección

En materia de patrimonio arqueológico, el plan especial impone la conservación de los restos encontrados en la planta sótano, que podrán ser contemplados desde la planta baja a través de un suelo acristalado.

En cuanto a los usos, se establece como uso global el residencial y de servicios, y se consideran compatibles los usos comerciales, oficinas y servicios profesionales, restauración, espectáculos y ocio, y hospedaje, siempre dentro de los límites marcados por la protección del inmueble.