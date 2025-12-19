Nuevo impulso al plan sombra con 31 toldos para 10.000 alumnos murcianos

El plan sombra amplía su cobertura en los colegios murcianos con la licitación de 31 nuevos toldos, 27 de ellos en pedanías y los 4 restantes en el casco urbano.

Los 31 toldos se instalarán en un total de 29 escuelas y darán sombra a más de 10.000 alumnos, detalló la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, quien anunció la licitación del contrato tras la Junta de Gobierno de este viernes.

La actuación supone una inversión de 458.800 euros y establece entre 75 y 60 días de plazo de ejecución, en función del tipo de toldo.

Cobertura

Los toldos previstos son 18 tipo vela y 13 toldos tipo guía correderos, y ofrecerán más de 3.000 metros cuadrados de sombra en estos colegios. Además, los 31 actuales se suman a los más los 40 instalados ya para este curso académico, con los que los alumnos beneficiados ascienden a cerca de 30.000 alumnos y, los metros cuadrados de sombra generada, a 7.000.

Del total de los 31 toldos previstos, cuatro de ellos van destinados a dos centros educativos de El Palmar, el CEIP 'Pintor Pedro Cano' y 'Ciudad de la Paz', ya que cuentan con mayor superficie y, por tanto, más alumnos matriculados.

Distribución

18 toldos tipo vela

CEIP Juan XXIII El Ranero, con 661 alumnos CEIP Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor), con 117 CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar) 413 CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar) 419 CEIP Escuelas Nuevas (El Palmar) 411 CEIP Pedro Pérez Abadía (Espinardo) 237 CEIBas Salzillo (Espinardo) 70 CEIP San Juan Bautista (Alquerías) 165 CEIP María Auxiliadora (Cabezo de Torres) 34 CEIP Virgen de la Fuensanta (La Alberca) 288 CEI La Naranja (Beniaján) 78 CEIP Antonio Díaz (Los Garres) 474 CEIP Francisco Salzillo (Los Ramos) 304 CEIP Contraparada (Javalí Nuevo) 206 CEIP Maestro Enrique Laborda (Los Dolores) 207 CEIP Vicente Medina (Sangonera la Seca) 96 CEIP Virgen de Guadalupe (Guadalupe) 800 CEIP Juan Carlos I (Llano de Brujas) 450

13 toldos tipo guía correderos