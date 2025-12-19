Junta de Gobierno
Nuevo impulso al plan sombra con 31 toldos para 10.000 alumnos murcianos
El contrato sale a licitación por casi medio millón de euros y abarca 29 escuelas del municipio
El plan sombra amplía su cobertura en los colegios murcianos con la licitación de 31 nuevos toldos, 27 de ellos en pedanías y los 4 restantes en el casco urbano.
Los 31 toldos se instalarán en un total de 29 escuelas y darán sombra a más de 10.000 alumnos, detalló la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, quien anunció la licitación del contrato tras la Junta de Gobierno de este viernes.
La actuación supone una inversión de 458.800 euros y establece entre 75 y 60 días de plazo de ejecución, en función del tipo de toldo.
Cobertura
Los toldos previstos son 18 tipo vela y 13 toldos tipo guía correderos, y ofrecerán más de 3.000 metros cuadrados de sombra en estos colegios. Además, los 31 actuales se suman a los más los 40 instalados ya para este curso académico, con los que los alumnos beneficiados ascienden a cerca de 30.000 alumnos y, los metros cuadrados de sombra generada, a 7.000.
Del total de los 31 toldos previstos, cuatro de ellos van destinados a dos centros educativos de El Palmar, el CEIP 'Pintor Pedro Cano' y 'Ciudad de la Paz', ya que cuentan con mayor superficie y, por tanto, más alumnos matriculados.
Distribución
18 toldos tipo vela
- CEIP Juan XXIII El Ranero, con 661 alumnos
- CEIP Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor), con 117
- CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar) 413
- CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar) 419
- CEIP Escuelas Nuevas (El Palmar) 411
- CEIP Pedro Pérez Abadía (Espinardo) 237
- CEIBas Salzillo (Espinardo) 70
- CEIP San Juan Bautista (Alquerías) 165
- CEIP María Auxiliadora (Cabezo de Torres) 34
- CEIP Virgen de la Fuensanta (La Alberca) 288
- CEI La Naranja (Beniaján) 78
- CEIP Antonio Díaz (Los Garres) 474
- CEIP Francisco Salzillo (Los Ramos) 304
- CEIP Contraparada (Javalí Nuevo) 206
- CEIP Maestro Enrique Laborda (Los Dolores) 207
- CEIP Vicente Medina (Sangonera la Seca) 96
- CEIP Virgen de Guadalupe (Guadalupe) 800
- CEIP Juan Carlos I (Llano de Brujas) 450
13 toldos tipo guía correderos
- CEIP Juan de la Cierva (Casillas), con 462 alumnos
- CEIP Los Álamos (El Carmen) 215
- CEIP Nicolás de las Peñas (Murcia) 149
- CEIP Andrés Baquero (Murcia) 155
- CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar) 413
- CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar) 419
- CEIP Ramón Gaya (Puente Tocinos) 211
- CEIP Francisco Noguera Saura (San José de la Vega) 30
- CEIP San Félix (Zarandona) 349
- CEIP Carolina Codorniu (Churra) 533
- CEIP Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde) 513
- CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján) 418
- CEIP Torreteatinos (El Raal) 161
