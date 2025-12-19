Inyección de 700.000 euros para renovar el anillo perimetral del campus de Espinardo

Una inyección de 700.000 euros, financiados a partes iguales entre el Ayuntamiento y la Universidad de Murcia, renovará la vía perimetral del campus universitario, anunció la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno de este viernes.

La actuación reforzará el firme de la calzada y las señales de tráfico en un tramo de más de 2.000 metros. Además, se contemplan mejoras para evitar la acumulación de agua en algunos puntos de la zona.

"Se trata de una doble calzada, de casi 46.000 metros cuadrados y con viales de circulación en ambos sentidos", detalló Pérez sobre uno de los principales ejes viarios del entorno universitario, que da servicio a facultades, instalaciones deportivas, servicios universitarios y a la urbanización Agridulce II, además de varias calles residenciales del entorno.

Desarrollo de los trabajos

Los trabajos se dividirán en dos fases, para garantizar el acceso al campus y las instalaciones deportivas durante las obras, detalló la también concejala de Fomento y Patrimonio.

La primera fase, con un plazo de ejecución de las obras de un mes, debería estar lista antes del verano, y abarca desde el acceso por la avenida Catedrático Antonio Díaz Bautista, junto al centro comercial Myrtea, y continúa por la derecha hasta llegar a la residencia universitaria.

En una segunda fase, también con un plazo de ejecución de un mes, se concluiría el anillo perimetral del campus universitario.

El proyecto ha sido redactado por el vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad, en coordinación con el servicio técnico del Ayuntamiento, según establece el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades.

La Universidad de Murcia se encargará de la licitación, adjudicación y ejecución de las obras, así como de la dirección técnica.