El Encuentro de Cuadrillas de Pelotas de Patiño desvela la programación de esta edición

El Encuentro de Cuadrillas y pelotas de Patiño echa a andar con la presentación del cartel y la programación de los festejos que clausuran la Navidad en Murcia.

En esta ocasión, como novedad, se distribuirá por los supermercados de la Región de Murcia la receta del caldo con pelotas, hecho de la mano de las peloteras de Patiño, para difundir este plato típico a murcianos y visitantes.

El cohetero de honor de este 2025 será Ángel Mateos Guillen, el antiguo párroco de Patiño, quien estará presente en el plato fuerte de las celebraciones, el 11 de enero, según se anunció en la presentación del encuentro, que finalizó con una degustación de las tradicionales pelotas de Patiño.

Programación

La programación arranca el 8 de enero, con talleres de moño de picaporte y de trovo y una clase de baile, y continúa al día siguiente con el 'concierto prepelotas', a cargo del artista Antonio Micol, y una degustación de las pelotas de Patiño en el centro de la mujer de la localidad murciana.

El 10 enero tendrá lugar la velada de trovo con varias actuaciones, seguida de una degustación de pasteles de carne y cerveza, y la clausura de la Navidad murciana será el 11 enero, cuando concluirán cuadrillas de Almería, Albacete, Fuente Álamo, El Esparragal, Aledo y Patiño.

La jornada iniciará con churros y chocolate en la recepción a las Cuadrillas, a las 9.00 horas. Una hora más tarde, se celebrará la Misa de Aguilando cantada por todas la Cuadrillas participantes en el Encuentro.

Ya a las 11.30 horas, tendrá lugar el encuentro de Cuadrillas en Bulevar Manuel Cárceles 'El Patiñero' y, a la finalización de las actuaciones del escenario, será el reparto de pelotas con caldo.

Este año, el pelotero de honor, Ángel Mateos Guillen, antiguo Párroco de Patiño, será el encargado de anunciar el reparto de pelotas con caldo y productos de la tierra para todos los asistentes.

A las 16.00 horas habrá un baile suelto con las cuadrillas participantes en el Bulevar y, durante toda la jornada, estará abierto al público un mercadillo tradicional de productos de la tierra y artesanía, y castillos hinchables para los más pequeños. La programación completa se puede consultar en lasfiestasdelaspelotas.es.

Cartel

Una guitarra, una olla de pelotas y la torre del reloj de la iglesia de Patiño, salpicados de tonos tanto cálidos como azulados, componen el cartel de esta edición número 37, detalló a este diario Patricia Navarro, quien repite como ilustradora de los festejos.

Clausura de la Navidad

El alcalde de Patiño, Manuel Nadal, recordó que los festejos están declarados como Fiesta de Interés Turístico Nacional, "fruto de la experiencia, el trabajo y la pasión de hacer las cosas bien hechas".

En el mismo sentido se expresó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien resaltó que, lejos de la "melancolía" de hoy en día en torno a la pérdida de las tradiciones, en Murcia "las tradiciones están vivas gracias al trabajo de gente como las peloteras".

El edil también resaltó que "la clausura de la Navidad en Murcia siempre ha sido y siempre será el Encuentro de Cuadrillas de Patiño".

Versos

La ilustradora del cartel, Patricia Navarro, recitó unos versos tras descubrir la imagen del Encuentro de Cuadrillas y Pelotas:

"Pedí a Patiño permiso para hacer este cartel, aunque ya saben que él y yo tenemos un compromiso. Utilicé, les aviso, otra técnica visual. Siento que a lo artesanal le haya restado tamaño, pero el cartel de este año viene en versión digital. Tardé en encontrar un modo distinto a lo que ya hacía. Y ven, la tecnología me ha dado la vuelta a todo. Vivimos en el periodo de las pantallas primero y, con ello, me refiero a que este cartel que obtuve, ya lo he colgado en la nube para bajarlo en enero. Tras el tiempo del Belén, Patiño es la salvación, que entre cordiales las pelotas entran bien. A mí me conmueve quien lanza sus versos cantados. También los que van cargados con su laúd y su niño, pues los años en Patiño empiezan siempre afinados. Y miren si extraordinario llegó el patiñero al mundo que resucita al segundo domingo del calendario".