Descubre el belén del Salón de Plenos de Murcia

El Salón de Plenos se vuelve a poner al servicio de la Navidad con la instalación de un nuevo belén monumental para rendir homenaje a Nicolás Salzillo, padre del escultor murciano Francisco Salzillo, bajo el título 'Laigmaniere'.

El ayuntamiento de Murcia informa que El belén ‘Laigmaniere' está formado por nueve piezas realizadas en barro policromado, atribuidas a Nicolás Salzillo y a su hijo Francisco, y pertenecientes al belén del convento de monjas agustinas del Corpus Christi de Murcia.

Añaden que estas figuras formaban parte de un conjunto mayor adquirido a comienzos del siglo XX por José Lamaigniere, que con el paso del tiempo se dispersó a través de herencias.

En el conjunto se pueden ver una Virgen María con el Niño, un San José apoyado en una columna, los Reyes Magos con sus pajes en adoración y dos ángeles, uno de ellos portando una filacteria.

A través de una nota de prensa, el ejecutivo municipal ha explicado que "desde el punto de vista artístico, el belén Lamaigniere constituye un precedente fundamental del célebre belén que Francisco Salzillo realizó al final de su vida para el noble murciano Jesualdo Riquelme".

Con respecto al estilo de las figuras, insisten en que guardan una notable similitud con otras obras conservadas por la familia Campderá, especialmente en los Reyes Magos.

Asimismo, profundizan en que El Niño Jesús es claramente atribuible a Nicolás Salzillo y presenta rasgos característicos de su producción: frente alta y rizos ampulosos. La Virgen, por su parte, muestra los ojos rasgados propios de las primeras décadas de la obra de Francisco Salzillo. Destaca también la figura de San José, situada en un segundo plano y apoyada en una columna, evocando una actitud melancólica similar a la Sagrada Familia de la parroquia de San Miguel de Murcia.

Autoridades responsables

La exposición está comisariada por María Teresa Marín, directora del Museo Salzillo, y Francisco Alegría, director del Museo de la Catedral.

Como complemento al belén, el Salón de Plenos acogerá de manera excepcional la exposición de cerca de una decena de imágenes del Divino Infante de los siglos XVII y XVIII, procedentes de diversas colecciones privadas. Algunas de estas piezas, según el ayuntamiento, se exhiben por primera vez al público, entre ellas hasta cuatro obras atribuidas a Nicolás Salzillo.

Creen que esta selección permite "ofrecer a murcianos y visitantes una visión más amplia y profunda de la tradición belenística local, consolidando a Murcia como una de las grandes referencias belenísticas de España y reforzando su identidad cultural ligada a la familia Salzillo".

La Comunidad comenta que este belén se enmarca tanto en el proyecto estratégico Murcia Barroca como en el reciente hermanamiento entre Murcia y la ciudad italiana de Santa Maria Capua Vetere, formalizado hace unos días con la delegación encabezada por su alcalde, Antonio Mirra, acompañada por el comité asesor de Murcia 1200 y descendientes de la familia Salzillo.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha realizado una visita técnica al montaje de esta exposición, que abrirá sus puertas al público el sábado 20 de diciembre y podrá visitarse hasta el 5 de enero. La inauguración contará con la actuación de la Coral Discantus.

Conciertos en el Salón de Plenos

Como cada año, a partir de las 20:00 horas, la exposición del belén estará acompañada por un programa de conciertos que enriquecerá la experiencia de la visita: