Cinco puntos negros de tráfico en Murcia y mejoras viales en el cruce de Cobatillas

Los puntos negros viales de Murcia han sido uno de los puntos de debate en el Pleno municipal de diciembre. A raíz de una moción presentada por Vox que pedía implantar una rotonda en el llamado cruce de Cobatillas, el Ayuntamiento anunció mejoras de seguridad vial en la zona y aclaró que esta intersección no es uno de los denominados como puntos negros del tráfico.

El reciente fallecimiento de un ciclista a causa de un socavón motivó la propuesta de los de Abascal, y el concejal de Vox, David Baquero, aseguró que esta moción sería "la primera de muchas" que llevarán a los próximos plenos municipales para denunciar diversos puntos negros generados en las vías murcianas con el que desde Vox llaman 'plan de inmovilidad'.

Sin embargo, el cruce de Cobatillas no puede considerarse un punto negro, pues registra una media de 0,8 accidentes al año, y la DGT establece que se deben producir unos 3 al año para calificar a un punto de conflictivo.

Mejoras en Cobatillas

Ante la propuesta de Vox, el edil de Gestión Económica, Contratación y Movilidad, José Francisco Muñoz, detalló una moción conjunta de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, que salió adelante por unanimidad.

La medida propone que se incluya el cruce de la N-340 con la avenida de los Narcisos en Cobatillas en el plan anual de semaforización.

Asimismo, la propuesta contempla que técnicos municipales valoren medidas adicionales en la intersección y la elaboración de un plan de eliminación de los puntos críticos del municipio en materia de seguridad vial.

Puntos negros en Murcia

El núcleo urbano de Murcia reúne, al menos, cinco puntos negros viales, a los que se suman dos puntos específicos a revisar en el acceso a la zona de la barriada de San Antolín y el acceso por la A-30 a la avenida Juan Carlos I.

Uno de los puntos negros es el acceso a la zona de Mariano Rojas desde la A-30, donde confluyen tres corrientes de tráfico, dos procedentes de la A-30 y una tercera desde la pedanía de La Albatalía.

Otro punto crítico es el eje de Ronda Norte, incluyendo las plazas de Castilla y Emilio Díez de Revenga, donde circulan unos 85.000 vehículos diarios. Esta vía articula el tráfico hacia el centro desde la A-30 y Miguel de Cervantes, hasta acabar Plaza Circular.

El entorno del Rollo, en el barrio del Carmen, es uno de los puntos que soporta mayor tráfico urbano desde hace décadas. La mayor parte de viajes que pasan por el Carmen y la estación circulan por esta zona, que cuenta con la A-30 y la carretera de Alcantarilla como ejes canalizadores.

Asimismo, la rotonda que regula la intersección de Ronda Sur con la avenida de Los Dolores y otras vías del Infante es una de las principales entradas -y salidas- de la ciudad. Este punto canaliza el tráfico que accede y sale de Miguel Indurain y de la A-30.

Por último, en la avenida Miguel Indurain -donde recientemente se produjo un hundimiento de tierra-, creció notablemente el tráfico tras la apertura del tramo de autovía del Reguerón, que da accesibilidad a las pedanías de la Costera Sur.

Cabe también destacar la creciente afluencia de vehículos en la llamada Ronda Oeste -conformada por diversos tramos a las autovías A-30 y A-7 a su paso por Murcia-, vía que soporta, a su paso por el nudo de Espinardo, el mayor volumen de tráfico de la Región de Murcia, con unos 126.000 vehículos diarios.