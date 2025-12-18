Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cirujano detenidoCarlos AlcarazReal Murcia BetisPapá Noel MurciaCine Rex
instagramlinkedin

Pleno municipal

El observatorio astronómico de La Murta, en Murcia, se prepara para su reapertura

El proyecto elaborado por los técnicos del Ayuntamiento supone una inversión de 143.725 euros

El edil de Fomento del Ayuntamiento en 2022, Mario Gómez, prometió la recuperación del observatorio.

El edil de Fomento del Ayuntamiento en 2022, Mario Gómez, prometió la recuperación del observatorio. / L.O.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

El observatorio astronómico en Las Multas, inaugurado en 2001, se prepara para su reapertura después de ocho años cerrado. En la última sesión plenaria del año se ha vivido una situación poco usual: se ha aprobado una moción de la oposición, tan solo con una modificación por parte del equipo de Gobierno. En lugar de "iniciar", se insta a "continuar con el expediente administrativo" para reacondicionar las instalaciones.

Vox presentó una moción para pedir la reapertura de este espacio en el que se lograron hitos como descubrir un nuevo asteroide hace 12 años. Las instalaciones se ubican en la falda sur de la sierra de Carrascoy, en concreto, en el paraje de La Murta, y suponen uno de los dos observatorios astronómicos que hay en la Región de Murcia.

Sin embargo, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, aprovechó para anunciar que el Ayuntamiento ya trabaja en la recuperación de esta infraestructura, tras analizar los problemas del modelo de gestión anterior.

Debate

Además, el edil popular detalló que ya se elaboró un primer proyecto para ejecutar las obras de reparación y dotar al espacio de suministro eléctrico.

La iniciativa supone una inversión global de 143.725 euros, que incluye la revisión de la partida presupuestaria para el mantenimiento de las instalaciones, por 54.000 euros, y la implantación de una instalación eléctrica permanente, por 90.000 euros.

Noticias relacionadas y más

La edil socialista, Esther Nevado, bromeó con el edil de Vox que presentó la moción: "No hacía falta que presentáis la moción: el observatorio está ya a punto de abrir, solo les falta encontrar las llaves". Además, Nevado destacó este espacio como un posible polo de atracción de "un turismo diferente".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
  2. Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
  3. Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
  4. La Región de Murcia, en vilo por la borrasca Emilia: la Comunidad activa el plan antiinundaciones
  5. El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
  6. Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla
  7. El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio
  8. El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región

El observatorio astronómico de La Murta, en Murcia, se prepara para su reapertura

El observatorio astronómico de La Murta, en Murcia, se prepara para su reapertura

Ecos del cine Rex en el Pleno de Murcia: La aprobación definitiva del Presupuesto municipal para 2026 reaviva el debate en torno al cine Rex

Ecos del cine Rex en el Pleno de Murcia: La aprobación definitiva del Presupuesto municipal para 2026 reaviva el debate en torno al cine Rex

Dimite un vocal del PSOE de un pueblo de Murcia tras compartir un vídeo machista: "Qué bárbaro, qué rico"

Dimite un vocal del PSOE de un pueblo de Murcia tras compartir un vídeo machista: "Qué bárbaro, qué rico"

Los hosteleros de Murcia denuncian competencia desleal por la celebración del festival Xmas Fest Solidario

Este es el programa de actos de Navidad de este jueves en Murcia

Este es el programa de actos de Navidad de este jueves en Murcia

Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia

Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia

El cirujano detenido por violar a una paciente, en la enfermería y con un preso sombra "para protegerlo de sí mismo"

El cirujano detenido por violar a una paciente, en la enfermería y con un preso sombra "para protegerlo de sí mismo"

Los 14 detenidos en la redada en La Paz en Murcia escondían más de 4.000 plantas de marihuana y 14.000 euros en metálico

Tracking Pixel Contents