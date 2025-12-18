El observatorio astronómico de La Murta, en Murcia, se prepara para su reapertura

El observatorio astronómico en Las Multas, inaugurado en 2001, se prepara para su reapertura después de ocho años cerrado. En la última sesión plenaria del año se ha vivido una situación poco usual: se ha aprobado una moción de la oposición, tan solo con una modificación por parte del equipo de Gobierno. En lugar de "iniciar", se insta a "continuar con el expediente administrativo" para reacondicionar las instalaciones.

Vox presentó una moción para pedir la reapertura de este espacio en el que se lograron hitos como descubrir un nuevo asteroide hace 12 años. Las instalaciones se ubican en la falda sur de la sierra de Carrascoy, en concreto, en el paraje de La Murta, y suponen uno de los dos observatorios astronómicos que hay en la Región de Murcia.

Sin embargo, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, aprovechó para anunciar que el Ayuntamiento ya trabaja en la recuperación de esta infraestructura, tras analizar los problemas del modelo de gestión anterior.

Debate

Además, el edil popular detalló que ya se elaboró un primer proyecto para ejecutar las obras de reparación y dotar al espacio de suministro eléctrico.

La iniciativa supone una inversión global de 143.725 euros, que incluye la revisión de la partida presupuestaria para el mantenimiento de las instalaciones, por 54.000 euros, y la implantación de una instalación eléctrica permanente, por 90.000 euros.

La edil socialista, Esther Nevado, bromeó con el edil de Vox que presentó la moción: "No hacía falta que presentáis la moción: el observatorio está ya a punto de abrir, solo les falta encontrar las llaves". Además, Nevado destacó este espacio como un posible polo de atracción de "un turismo diferente".