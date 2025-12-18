Nuevo reglamento para los cronistas oficiales de Murcia

Los cronistas oficiales de Murcia estrenarán nuevo reglamento sobre honores y distinciones, que regulará también esta figura en pedanías, un papel hasta ahora designado por las Juntas Municipales.

Tras la entrada en vigor de la nueva norma, los cronistas de pedanías serán nombrados por una comisión integrada por diferentes agentes sociales, según se ha aprobado en la sesión plenaria de diciembre, en una moción alternativa presentada por el PP a una propuesta socialista.

La concejala del PSOE, Ainhoa Sánchez, defendió en el Pleno una moción para pedir una regulación más clara de la figura de los cronistas oficiales. La propuesta socialista también pedía la creación de la figura de los cronistas de pedanías y, aprovechando que hay un puesto vacante, que se nombre a la primera mujer cronista de la ciudad de Murcia.

Sin embargo, la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, anunció que el Ayuntamiento ya está trabajando en la creación de un nuevo reglamento que también regula los procesos de hermanamiento y actualiza la normativa actual sobre la concesión de honores y distinciones.

Debate

Finalmente, se aprobó la moción alternativa presentada por los populares, con los votos a favor PP y Vox y en contra del PSOE, formación que detalló que la propuesta aprobada finalmente "no es una moción alternativa, es una enmienda de supresión del tercer párrafo de nuestra moción, en el que se habla de las cronistas mujeres".

Cabe mencionar que más de 20 pedanías cuentan ya con la figura de un cronista elegido por su Junta Municipal, y que ya hay mujeres que ostentan este cargo en poblaciones como El Raal.