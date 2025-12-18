Pleno municipal
Nuevo reglamento para los cronistas oficiales de Murcia
El Ayuntamiento anunció que ya trabaja para actualizar la normativa a raíz de una moción del PSOE que pedía regular esta figura en pedanías
Los cronistas oficiales de Murcia estrenarán nuevo reglamento sobre honores y distinciones, que regulará también esta figura en pedanías, un papel hasta ahora designado por las Juntas Municipales.
Tras la entrada en vigor de la nueva norma, los cronistas de pedanías serán nombrados por una comisión integrada por diferentes agentes sociales, según se ha aprobado en la sesión plenaria de diciembre, en una moción alternativa presentada por el PP a una propuesta socialista.
La concejala del PSOE, Ainhoa Sánchez, defendió en el Pleno una moción para pedir una regulación más clara de la figura de los cronistas oficiales. La propuesta socialista también pedía la creación de la figura de los cronistas de pedanías y, aprovechando que hay un puesto vacante, que se nombre a la primera mujer cronista de la ciudad de Murcia.
Sin embargo, la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, anunció que el Ayuntamiento ya está trabajando en la creación de un nuevo reglamento que también regula los procesos de hermanamiento y actualiza la normativa actual sobre la concesión de honores y distinciones.
Debate
Finalmente, se aprobó la moción alternativa presentada por los populares, con los votos a favor PP y Vox y en contra del PSOE, formación que detalló que la propuesta aprobada finalmente "no es una moción alternativa, es una enmienda de supresión del tercer párrafo de nuestra moción, en el que se habla de las cronistas mujeres".
Cabe mencionar que más de 20 pedanías cuentan ya con la figura de un cronista elegido por su Junta Municipal, y que ya hay mujeres que ostentan este cargo en poblaciones como El Raal.
Próximas Medallas de Oro e Hijos Adoptivos de Murcia
Una de las Medallas de Oro de la Ciudad de Murcia se concede a la fundación Astrapace, que conmemora 45 años de trabajo en la atención a personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y otras patologías afines.
En el ámbito social, destacan también las concesiones a Proyecto Hombre, que conmemora 30 años en la prevención y tratamiento de adicciones, y a la asociación Pupaclown, por su labor en la humanización de la atención sanitaria infantil en los hospitales de la ciudad.
El Bando de la Huerta también obtendrá la Medalla de Oro con motivo de su 175 aniversario, así como el grupo de Coros y Danzas ‘Virgen de los Peligros', que cumple 50 años preservando y difundiendo el folclore y las tradiciones de Murcia.
Del mismo modo, se concederá la Medalla de Oro al UCAM Murcia Club de Baloncesto, que celebra su 40 aniversario consolidado como uno de los principales embajadores deportivos de la ciudad, del que el Consistorio destaca "su firme apuesta por la cantera, la formación en valores y el fomento del deporte base" en un comunicado.
El título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Murcia, a título póstumo, al artista Antonio Ballester Les Ventes se debe a la vinculación personal y profesional que tuvo con Murcia, su aportación a la vida cultural de la ciudad y su labor formativa y creativa.
Asimismo, se concederá el título de Hija Adoptiva de la Ciudad de Murcia a la cantante María de los Ángeles Rozalén Ortuño, conocida popularmente por Rozalén, cuya carrera comenzó en Murcia durante su etapa universitaria, aunque es originaria de la localidad albaceteña de Letur que, junto al territorio valenciano, sufrió las peores consecuencias de la dana.
- Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
- Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- La Región de Murcia, en vilo por la borrasca Emilia: la Comunidad activa el plan antiinundaciones
- El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
- Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla
- El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio
- El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región