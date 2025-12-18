Ecos del cine Rex en el Pleno de Murcia: La aprobación definitiva del Presupuesto municipal para 2026 reaviva el debate en torno al cine Rex

El Presupuesto municipal para 2026 será ejecutivo el próximo 1 de enero en Murcia. El documento recibió la aprobación definitiva en la última sesión plenaria de este año, únicamente con los votos a favor del PP, tras desestimar más de 600 peticiones ciudadanas.

Asimismo, en el Pleno ordinario de diciembre, que se adelantó con motivo de los festejos navideños, también se desestimó la solicitud de resolución de un convenio urbanístico con Mediterráneo Hispagoup S.A. y otras empresas, por un importe de unos 40 millones que, con intereses, podría ascender hasta los 60 millones, detallaron desde el PSOE.

La aprobación definitiva del Presupuesto municipal para 2026 despertó las quejas de los espectadores y la oposición y reavivó el debate en torno a la situación del cine Rex, inmueble que amplió sus usos para poder acoger negocios como comercios y gimnasios, a pesar de las reiteradas peticiones ciudadanas para preservar el edificio como un espacio cultural.

Las alegaciones presentadas al Presupuesto fueron 24, por parte de entidades "de sobra conocidas, que las registran el último día a las 23:59 horas", aseguró el concejal de Gestión Económica, Contratación y Movilidad, José Francisco Muñoz, en las comparecencias previas a la sesión plenaria. Sin embargo, una de estas alegaciones está firmada por más de 600 murcianos.

Debate

El PSOE adelantó que votaría en contra de esta desestimación y, además, el portavoz socialista Ginés Ruiz Maciá, recordó que el cine Rex vivió la misma situación: a pesar del medio millar de peticiones recibidas para blindar el inmueble como un espacio para la cultura, se aprobó la modificación de usos del edificio para permitir que operen comercios y gimnasios, entre otros negocios.

El PSOE recordó que se se presentaron 600 propuestas ciudadanas

De hecho, varios gritos clamaron por un "Cine Rex Vivo" desde los palcos para los ciudadanos, llamados 'pajareras', tras la aprobación del Presupuesto y a lo largo de la sesión plenaria.

Por otro lado, el portavoz de Vox, José Francisco Orenes, cuestionó que las alegaciones se han desestimado "por motivos legales", pero "mientras sea legal, todo vale, es un Presupuesto que solo sirve para que no lo tumben en los tribunales, pero no recibe el visto bueno de los ciudadanos". Para los de Abascal, son "propuestas que se pueden desestimar, pero que los ciudadanos reclaman" y que "ponen en evidencia las carencias de este Presupuesto".

"Las propuestas ponen en evidencia las carencias", señalan desde Vox

Un convenio de 60 millones

Asimismo, el Pleno municipal de Murcia ha desestimado la solicitud de resolución de un convenio urbanístico con Mediterráneo Hispagoup S.A. y otras empresas, por un importe de unos 40 millones, aunque se piden también los intereses de unos 20 años, por lo que "la cifra se iría a los 60 millones sin ningún problema", detalló el portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, quien ya detalló que su formación votaría a favor de esta desestimación "por responsabilidad".

Por su parte, el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, detalló que los servicios jurídicos "entienden que no todas las empresas firmantes del convenio solicitan la resolución del mismo" y, por ello, optan por desestimar esta resolución.

El PSOE recordó que el Ayuntamiento ya pagó casi 24 millones por una condena para la resolución de un convenio urbanístico en 2023 y que los socialistas ya advirtieron entonces que sería "el primero de varios", declaró Ruiz.

El convenio que se abordó en este Pleno es de 40 millones, y se piden también los intereses de unos 20 años, por lo que "la cifra se iría a los 60 millones sin ningún problema", detalló Ruiz, quien aseguró que, tras desestimar el convenio, "la empresa no se va a conformar", por lo que "acudirá a los tribunales".

"La empresa acudirá a los tribunales", advirtió el PSOE

A este respecto, "el Ayuntamiento siempre va a defender los intereses de los murcianos y, para hablar de agujeros, está el que dejó el PSOE en las arcas municipales", contestó la edil de Gobierno Abierto, del PP, Mercedes Bernabé.

La desestimación de la solicitud del convenio se aprobó finalmente con los votos a favor de PP y PSOE y en contra por parte de Vox.