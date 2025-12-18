Dimite un vocal del PSOE de un pueblo de Murcia tras compartir un vídeo machista: "Qué bárbaro, qué rico"

Un vídeo compartido en el WhatsApp interno de la agrupación socialista Cordillera Sur ha sido el detonante para que el presidente de esa entidad y vocal en la junta municipal de Torreagüera, en Murcia, haya decidido abandonar sus cargos.

La renuncia se produce después de que miembros de la agrupación afearan la conducta a Francisco López Moreno en ese mismo chat este miércoles por la tarde.

"No es nuestra culpa"

En el vídeo enviado por el vocal se puede ver a una mujer con minifalda y un generoso escote paseando por la calle mientras que un niño está al volante de un vehículo, haciendo movimientos (impropios para un niño pequeño) que simulan un acto sexual.

Bajo el vídeo se puede leer 'No es nuestra culpa, venimos programados desde nacimiento' y al final se observa a otro niño pequeño diciendo: "Qué barbaro, qué rico".

La dimisión del mililtante socialista se produjo en la misma tarde del miércoles tras comprobar que había sido censurado por parte de la militancia y, según ha podido comprobar esta redacción, fue remitida al mismo grupo en el que se colgó el vídeo.

"Compañera secretaria general, el vídeo objeto de las acertadas censuras de compañeros y compañeras, lo he publicado yo. El grave error cometido, aunque rotulo que no es machismo, no me exime de la responsabilidad de mi acto. Por ello, te presento mi dimisión como presidente de la agrupación y como vocal de la junta municipal de Torreagüera. Y si así lo considera la Comisión Ejecutiva, mi baja del PSOE", afirma en su escrito de dimisión, al que ha tenido acceso esta Redacción.

Asimismo, se ha generado en el propio chat una defensa de este vocal por parte de otro de los militantes socialistas mientras otro grupo está pidiendo que se le abra por parte de la dirección del PSOE un procedimiento de expulsión tal y como se ha hecho a nivel nacional con personas que han demostrado conductas machistas y poco éticas. En uno de los mensajes en los que se censura la conducta del presidente de la agrupación se puede leer "esto hay que depurarlo seriamente. Bastante porquería tiene acumulada nuestra agrupación de las últimas legislaturas. El que no sepa comportarse que dimite". Acto seguido se produjo la renuncia.

Respuesta

"De momento se está valorando y, en principio, se va a aceptar la dimisión, que se presentó un rato después de los hechos", aseguraron fuentes del PSOE municipal a este diario.

"Esas cosas no tienen cabida, nos debemos a unos criterios que no se pueden transgredir", matizó el líder socialista en el territorio municipal, Ginés Ruiz Maciá.