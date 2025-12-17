El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Murcia podría enfrentar una deuda de 60 millones

El grupo municipal socialista denunció este martes que el Ayuntamiento de Murcia podría enfrentar una deuda de unos 60 millones de euros. Esto se debe a la solicitud presentada por la empresa inmobiliaria Martinsa-Fadesa, actualmente en liquidación, que, junto a otros propietarios y promotores, reclaman la resolución del convenio urbanístico suscrito en 2006.

Asimismo, exigen al Consistorio murciano la devolución de las cantidades abonadas, "que ascienden aproximadamente a 39,5 millones de euros, a los que habría que añadir los intereses, costas y gastos derivados de los avales correspondientes, lo que podría elevar el importe hasta unos 60 millones de euros", según detalla el PSOE.

El portavoz del grupo municipal socialista, Ginés Ruiz Maciá, y el concejal Andrés Guerrero alertaron que esta nueva reclamación supone "una auténtica espada de Damocles sobre el Ayuntamiento de Murcia y su tesorería", ya que una eventual condena judicial podría provocar "un gran impacto económico, con consecuencias directas sobre la estabilidad financiera municipal y la capacidad de pago a proveedores y servicios públicos".

Ginés Ruiz y Andrés Guerrero subrayaron que "la estrategia del actual equipo de Gobierno del PP es negar el problema" y "mirar hacia otro lado, lo que es extremadamente peligroso".

En la misma línea destacaron que "el Gobierno local ya debería haber aprendido de casos anteriores. No se puede seguir improvisando ni confiando en que el problema se resolverá solo".

Por ello, el grupo municipal socialista reclama "más transparencia y responsabilidad", así como "una rápida actuación, que incluya una evaluación precisa del riesgo real y la apertura de vías de negociación que eviten un nuevo golpe millonario a las arcas públicas".

"La parte privada es la que no ha cumplido con el convenio"

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Ballesta, respondió al PSOE que va a elevar al pleno del mes de diciembre "la desestimación de resolución del convenio urbanístico de la zona norte, conocido como convenio de Fadesa, que fue formalizado en 2006".

Además, defiende que "en 2019 ya fue desestimado por el Tribunal Supremo la petición de resolución de convenio planteada por la misma mercantil" y que "en esta ocasión no hay conformidad de todas las mercantiles firmantes del convenio en solicitar la resolución".

Por todo ello, el Gobierno local considera que la parte privada firmante del convenio "es la que no ha cumplido con las obligaciones que le correspondían en el mismo, ya que no ha continuado con la tramitación del plenamiento y la gestión, al estar las mercantiles solicitantes de la resolución en situación concursal".