Papá Noel aparca el trineo y llegará a Murcia a bordo de un coche de época

Esta Navidad, Papá Noel aparcará el trineo para llegar a Murcia a bordo de un coche de época. El próximo lunes, 22 de diciembre, a las 18.00 horas, en la Plaza del Cardenal Belluga, San Nicolás habrá su entrada en un Chrysler Phaeton LX65 Deluxe de 1929. El acto estará acompañado por el estreno del espectáculo musical infantil ‘El Ratoncito Pérez salva la Navidad en Murcia’, creado expresamente para esta ocasión.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha anunciado este miércoles que este año será Ángel Luis Carrillo, director de la Coral Discantus, quien encarne al popular personaje navideño. El espectáculo, pensado para el disfrute de las familias y especialmente de los más pequeños, combinará música, luces, fantasía y sorpresas, y culminará con la llegada de Papá Noel, que será recibido por el alcalde, José Ballesta, en un momento cargado de emoción.

Inauguración de la Casita en la calle Basabé

Tras el espectáculo, Papá Noel inaugurará su Casita, instalada en la calle Basabé. El traslado se realizará mediante un pequeño desfile que partirá desde la Plaza Belluga y recorrerá las calles Salzillo y Trapería hasta la Plaza de Santo Domingo, donde el alcalde abrirá oficialmente este espacio.

La Casita de Papá Noel, ambientada este año como un viaje mágico a través de un bosque hasta el Polo Norte, será el lugar donde los niños podrán entregar sus cartas durante los días 22 y 23 de diciembre, y permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre.

El horario será el siguiente: el día 22, desde la inauguración hasta las 22.00 horas; el día 23, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas; el día 24, de 10.30 a 15.30 horas; y del 25 al 30, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Por otro lado, el Consistorio ha recordado que el gran desfile de Papá Noel se celebrará el miércoles 24 de diciembre, a las 12.00 horas, con salida desde la calle Proclamación y un amplio recorrido por el centro de la ciudad. La cabalgata contará con más de una treintena de elementos, entre ellos seis carrozas con personajes infantiles, ocho ballets infantiles y ocho atracciones que se estrenan especialmente este año.

El desfile reunirá a más de 400 participantes, en su mayoría niños, y llenará las calles de Murcia de música, ilusión y alegría, consolidándose como una de las citas más destacadas de la programación navideña de la ciudad.