Los hosteleros de Murcia denuncian competencia desleal por la celebración del festival Xmas Fest Solidario

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) ha denunciado que el Xmas Fest Solidario, organizado por el Ayuntamiento de Murcia y previsto para los días 19 y 20 de diciembre en la plaza de Europa, supone un caso de competencia desleal para los establecimientos hosteleros del entorno.

Según la patronal, la celebración de este evento genera una situación de desigualdad injustificada en plena campaña navideña, uno de los fines de semana con mayor actividad comercial del año para el sector. HoyTú considera que el festival compite directamente con bares y restaurantes que operan durante todo el año y que en estas fechas concentran una parte importante de su facturación.

Desde la federación critican que, mientras a los empresarios hosteleros solo se les autoriza a instalar barras en la vía pública en Nochebuena y Nochevieja, y además sin música, el Ayuntamiento permita un evento que califican como un festival, con barras y animación musical, en otras fechas y bajo condiciones distintas. "Es tremendamente injusto e inaceptable. Son cosas que no se entienden y estamos muy enfadados", señalan desde HoyTú.

La patronal insiste en que el sector hostelero ha mostrado siempre su disposición a colaborar con iniciativas solidarias, pero rechaza que estas se lleven a cabo “a costa de saltarse las normas” o de "aplicar distintos raseros" que perjudiquen a un sector que consideran especialmente golpeado. “En estas fechas los negocios pueden resarcirse un poco y hacer ‘riñón’ para el resto del año. Esto es una vergüenza”, lamentan.

Además, el colectivo denuncia que el evento, promocionado en redes sociales como “el mejor tardeo de Murcia”, se celebra coincidiendo con dos de los días más fuertes de las comidas de empresa navideñas, lo que, a su juicio, agrava el impacto negativo sobre los establecimientos. “Es una soberana deslealtad para un sector que todos los días abre la persiana, mantiene empleo y cumple con la ley”, subrayan.

Por último, los hosteleros critican que no se haya contado con los negocios del entorno, "que podrían poner sus barras en este festival, sumar su aportación solidaria y ampliar la oferta para la clientela"