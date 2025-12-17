El emblemático Belén Móvil de Casillas vuelve de forma permanente: fechas y horarios para visitarlo

El Belén Móvil de Casillas, uno de los belenes tradicionales más emblemáticos de Murcia, vuelve a abrir sus puertas tras más de una década y lo hace con vocación de permanencia. Con 53 años de historia, este belén forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de murcianos. Su retirada en 2013 se debió a la fragilidad de las piezas y a la complejidad técnica que suponía su montaje y desmontaje anual, lo que ponía en riesgo su conservación.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, así como el de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha inaugurado este conjunto histórico que contará desde ahora con una sede estable para asegurar su conservación, mantenimiento y disfrute continuo, gracias a la cesión de un edificio municipal por parte del Ayuntamiento de Murcia.

La vuelta del Belén Móvil de Casillas ha sido posible gracias a un intenso proceso de restauración desarrollado durante meses por un equipo técnico especializado, dirigido por el maquetista Juan Pedro Martínez Lajara. La intervención ha permitido poner a punto más de 70 escenas, de las cuales alrededor del 80 % están mecanizadas e iluminadas, integrando más de 500 figuras, más de 50 motores, cerca de 10 bombas de agua y unas 600 bombillas y recorre cerca de 75 metros lineales, ocupando una superficie aproximada de 150 metros cuadrados.

En este sentido, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado que "esto ha sido fruto del esfuerzo de una persona que, durante más de 50 años, con cariño, con amor, con ternura, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, ha conseguido esta auténtica maravilla que generaciones y generaciones de niñas y niños murcianos hemos contemplado", quien ha añadido que "el belén murciano es inconfundible. Combinamos las escenas bíblicas, con ese toque huertano".

El Belén es una colección de propiedad privada, perteneciente a Vicente Sánchez Romero y Carmen Sánchez Fuentes, cedida gratuitamente al Ayuntamiento de Murcia para su uso, custodia y exhibición permanente y entre sus escenas más representativas se encuentran la fragua con herreros y herrador, la granja, el granjero durmiendo, varios molinos y norias, el conjunto de ratones con la pastora, y la Huida a Egipto por el Nilo. Como parte del discurso expositivo, el visitante también puede conocer el espacio del taller donde se han restaurado las escenas, con un carácter divulgativo.

¿Cuándo visitarlo?

Este conjunto se podrá visitar todos los días de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas, excepto los días 24 y 31, que solo abrirá en horario de mañana. Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado. Una vez finalizado el periodo navideño, se podrá visitar los días jueves, viernes y sábados.

El nuevo Museo del Belén Móvil de Casillas se ubica en un edificio municipal construido en 2023 en la calle Alcalde Ángel Martínez, dentro del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías. Cuenta con una superficie de 472 metros cuadrados y está diseñado en una sola planta, con vestíbulo, sala de exposiciones, aseos y dependencias de mantenimiento.

Este espacio permite una instalación estable y segura de todos los elementos técnicos del belén, eliminando los riesgos derivados del desmontaje anual y facilitando las tareas de mantenimiento y conservación preventiva. Con su apertura al público, el edificio inicia por primera vez su uso efectivo como equipamiento cultural municipal. La gestión del museo se coordinará junto a la Casa del Belén de Puente Tocinos a través del Museo de la Ciudad.

Programación belenística en barrios y pedanías

La recuperación del Belén Móvil de Casillas se suma a una amplia programación belenística que consolida a Murcia como uno de los grandes referentes del belén en España. Esta Navidad, el municipio cuenta con más de 40 nacimientos repartidos por barrios y pedanías.

Entre ellos destacan el Belén Municipal del Palacio Episcopal, que abrió sus puertas el 8 de diciembre; el Belén de la Federación de Peñas Huertanas, abierto desde el 12 de diciembre; y el Belén de las Agustinas, obra de Nicolás y Francisco Salzillo, que se expondrá en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a partir del 20 de diciembre.

Completan la oferta belenes instalados en centros de mayores, parroquias y peñas, así como en pedanías y barrios como Alquerías, El Palmar, La Alberca, La Ñora, Los Garres, Monteagudo, Santiago y Zaraíche, Churra, El Ranero y el Distrito Este, entre otros.

En Puente Tocinos, el 3 de enero se celebra la VIII Ruta Belenística, con una visita guiada por los principales belenes de la pedanía y la Casa-Museo del Belén. Además, desde hoy, El Raal acoge el tradicional Belén Viviente de El Secano, en el que más de 120 vecinos representan escenas de la Natividad y que cada año recibe miles de visitantes.