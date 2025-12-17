Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada al tráfico la avenida Miguel Induráin por las obras del socavón: consulta las vías alternativas

La interrupción de la circulación permenacerá en los próximos días, mientras reparan el hundimiento en la calzada del pasado domingo

Obras de reparación del colector en la avenida Miguel Induráin de Murcia

Obras de reparación del colector en la avenida Miguel Induráin de Murcia / AYUNTAMIENTO DE MURCIA

EFE

La avenida Miguel Indurain, de Murcia, permanecerá cerrada al tráfico los próximos días por las obras para reparar el hundimiento en la calzada del pasado domingo 14.

Por el gran socavón, hasta el momento solo se había cortado parcialmente, pero desde este miércoles y por un período sin determinar no se podrá circular en ningún sentido.

La alternativa de norte a sur va desde la rotonda de los Poetas a la avenida de Alicante y en sentido contrario, desde la avenida de La Azacaya.

Solo podrán circular los vehículos que se dirigen a la calle Mayor de Puente Tocinos desde esa avenida y la de Los Dolores.

Mapa con los cortes de tráfico y las vías alternativas

Mapa con los cortes de tráfico y las vías alternativas / Policía Local de Murcia

Para salir de la pedanía por la calle Mayor podrán continuar el recorrido hacia el centro urbano por Juana Jugán o dirigirse al sur en dirección al río Segura y la avenida de Los Dolores.

Cortada al tráfico la avenida Miguel Induráin por las obras del socavón: consulta las vías alternativas

