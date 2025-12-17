Obras
Cortada al tráfico la avenida Miguel Induráin por las obras del socavón: consulta las vías alternativas
La interrupción de la circulación permenacerá en los próximos días, mientras reparan el hundimiento en la calzada del pasado domingo
EFE
La avenida Miguel Indurain, de Murcia, permanecerá cerrada al tráfico los próximos días por las obras para reparar el hundimiento en la calzada del pasado domingo 14.
Por el gran socavón, hasta el momento solo se había cortado parcialmente, pero desde este miércoles y por un período sin determinar no se podrá circular en ningún sentido.
La alternativa de norte a sur va desde la rotonda de los Poetas a la avenida de Alicante y en sentido contrario, desde la avenida de La Azacaya.
Solo podrán circular los vehículos que se dirigen a la calle Mayor de Puente Tocinos desde esa avenida y la de Los Dolores.
Para salir de la pedanía por la calle Mayor podrán continuar el recorrido hacia el centro urbano por Juana Jugán o dirigirse al sur en dirección al río Segura y la avenida de Los Dolores.
