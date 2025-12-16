Se vende una vivienda de grandes dimensiones a pie de calle en uno de los barrios más cotizados de Murcia por 161.000 euros

El Barrio del Carmen, uno de los enclaves con mayor vida urbana y proyección de Murcia, concentra actualmente varias oportunidades inmobiliarias que destacan por su amplitud, ubicación estratégica y potencial de uso. Entre ellas sobresale una vivienda de casi 200 m² situada a pie de calle, a la que se suma un amplio piso en altura con vistas despejadas, ambos en pleno corazón de uno de los distritos más demandados de la ciudad.

Luminoso piso en Buenos Aires, Murcia por 161.000 euros

Zona Buenos Aires, Murcia / Tucasa.com

La primera de estas propiedades se localiza en la zona de Buenos Aires, dentro del Barrio del Carmen, y destaca por su superficie poco habitual en entornos céntricos. Se trata de una vivienda amplia y luminosa, con acceso directo desde la calle y una distribución abierta que permite múltiples posibilidades. Con dos dormitorios, dos baños y grandes espacios diáfanos, el inmueble ofrece la opción de adaptarse tanto como vivienda habitual como para despacho profesional, estudio o proyecto mixto. Su proximidad a la estación del AVE —a escasos cinco minutos a pie— y al centro urbano refuerza su atractivo, al igual que el entorno consolidado de comercios, servicios y vida de barrio.

Piso de tres dormitorios en El Carmen, Murcia por 200.000 euros

Piso en Barrio del Carmen, Murcia / Tucasa.com

Situado en una quinta planta del mismo distrito, con casi 150 m², esta vivienda ofrece una configuración clásica y muy luminosa, con un salón-comedor que se abre a un balcón corrido a lo largo de la fachada, proporcionando vistas despejadas y una excelente entrada de luz natural. El inmueble cuenta con tres dormitorios, cocina independiente, baño completo y galería trasera. El edificio dispone de ascensor y se encuentra rodeado de zonas ajardinadas, con fácil acceso a transporte público, centros educativos y servicios esenciales. Su estado para reformar lo convierte en una opción interesante para quienes desean personalizar su vivienda o buscan una inversión en una zona con demanda sostenida.

Estas dos propiedades reflejan el atractivo inmobiliario del Barrio del Carmen, un área que combina ubicación céntrica, buenas comunicaciones y una oferta residencial diversa. Ya sea como vivienda amplia a pie de calle con múltiples usos posibles o como piso en altura con vistas y potencial de reforma, ambas opciones representan una oportunidad para quienes buscan espacio, versatilidad y una localización estratégica en Murcia.