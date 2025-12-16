Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia

La programación navideña de este martes llena la ciudad de Murcia de propuestas culturales y de ocio que se extienden desde la mañana hasta bien entrada la noche, con actividades pensadas para todos los públicos y repartidas por distintos espacios emblemáticos.

La jornada arranca en el Museo de la Ciudad con el espacio ‘Hoy enseñamos’, que acoge la microexposición ‘Diorama. Nacimiento morisco’, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 4 de enero y que ofrece una mirada singular a la tradición belenista desde una perspectiva histórica y cultural.

Ya por la tarde, entre las 17.00 y las 20.00 horas, la Iglesia de Santiago El Mayor será escenario del II Encuentro de Coros Escolares Murcia Sur, en el que participarán cerca de 200 escolares procedentes de centros educativos como el CEIP Santiago El Mayor, IES Floridablanca, IES Mariano Baquero Goyanes, CEIP Francisco Giner de los Ríos, CEIP Escultor González Moreno e IES Licenciado Francisco Cascales.

El Coro Villa Pilar y el Coro del Hospital Reina Sofía animarán la visita al Gran Árbol de la Navidad

La Plaza Circular se consolida como uno de los grandes epicentros de la Navidad murciana. A partir de las 17 horas y hasta las 20 horas, el Gran Árbol acogerá talleres en familia y una ludoteca baby, dirigida a niños de entre 2 y 6 años. A las 18.30 horas, tendrá lugar el concierto del Coro Villa Pilar, que presentará su espectáculo ‘Villancicos con Estrella’, y a las 20.15 horas será el turno del Coro del Hospital Reina Sofía, con la actuación titulada ‘Voces con alma’.

Música en los centros de mayores

La oferta cultural se completa con varias citas musicales y divulgativas. A las 19.00 horas, el Museo de la Ciudad acoge la conferencia ‘Veredas de música. Documentación de tradición oral murciana’, impartida por Tomás García Martínez, una propuesta que pone en valor el patrimonio musical de la Región. A la misma hora, la Coral y Rondalla de Mayores de San Basilio actuará en el salón de actos de Puertas de Castilla, mientras que a las 20.00 horas la Peña La Zaranda ofrecerá una actuación en el Centro de Mayores de San Andrés.

La noche continúa con grandes citas. A las 20.30 horas, el Teatro Circo acoge el espectáculo ‘Biografía’, protagonizado por Rafa Sánchez dentro del ciclo Los 40 Classic, quien realizará un repaso en directo de los grandes éxitos de su grupo, La Unión.

Y como broche final, a las 20.45 horas, la Glorieta de España será escenario del Festival Estrenarte, con el concierto de Jdays en el Escenario Talento Joven, de acceso libre.

Todos los días

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Exposición ‘Sagrada Familia. Obra de Antonio Campillo’ Hasta el 6 de diciembre. Sala Exposiciones Temporales: Exposición ‘Morada interior. Fotografías de José Luis Montero’. Hasta el 6 de diciembre. Sala Belenes Monumentales: ‘Belén. Escenografía de Peña Sociocultural la Pava y piezas de la colección del museo’; ‘Belén Homenaje a Salzillo, obra de Nicolás Almansa’.

La Casa del Belén. Puente Tocinos.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. Tfno. de información e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.