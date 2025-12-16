Murcia "reconocerá, agradecerá y visibilizará" a sus mayores

La concejala Ascensión Carreño mantuvo este lunes un desayuno de trabajo con representantes de las juntas directivas de los centros de mayores. Fue en el Salón de los Espejos del Romea, escenario idóneo para presentar los premios ‘Grandes en Murcia’, que nacen con la intención de «reconocer, agradecer y visibilizar la aportación social, cultural y económica» de los vecinos más longevos del municipio, así como con el afán de fomentar su participación activa en la vida pública.

Estos se entregarán en el mismo teatro coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores; o, lo que es lo mismo, el 1 de octubre del próximo año. No obstante, previo a la gala final se desarrollará, durante todo el 2026 –de enero a diciembre– un programa de actividades mensuales desarrolladas con la implicación de distintas concejalías y entidades vinculadas. Así, por ejemplo, hay previstas actuaciones musicales, jornadas culturales y exposiciones de fotografía y pintura, así como itinerarios por barrios y pedanías que, a través de retratos y biografías, pondrán rostro y voz a las personas reconocidas.

El programa también contempla muestras de teatro, sesiones de cinefórum y clubes de lectura en los centros de mayores, «fomentando espacios de encuentro, participación y disfrute compartido». Además, a través de la iniciativa ‘Mayores en la Onda’, las personas mayores podrán participar activamente en medios de comunicación, tanto en radio como en televisión.

Asimismo, se creará el Archivo Digital de la Memoria de Murcia, un espacio vivo que recogerá testimonios y experiencias en formato audiovisual y escrito, con el objetivo de preservar el legado de quienes han sido protagonistas de la historia reciente del municipio. Y el programa ‘Murcia emprende con experiencia’ reunirá a personas mayores emprendedoras y a iniciativas solidarias que, desde su compromiso, han contribuido a hacer crecer y mejorar la ciudad.

Especialmente destacable es también el ciclo de conferencias ‘La voz de la experiencia’, que ofrecerá charlas periódicas en las que compartir aprendizajes vitales y profesionales, poniendo en valor el conocimiento adquirido a lo largo de toda una vida, mientras que ‘Sabores de Murcia’ permitirá recuperar la cocina tradicional mediante talleres y degustaciones saludables, reforzando la transmisión de saberes y tradiciones. Por otro lado, dentro del proyecto se pondrá en marcha la ‘Red de Embajadores de la Experiencia’, formada por personas mayores reconocidas en distintos ámbitos que participarán en centros culturales, educativos y encuentros intergeneracionales como referentes y transmisores de valores, y el programa ‘Vuelta al movimiento sénior’ impulsará actividades relacionadas con la salud, el ejercicio físico y el bienestar.

En el mes de octubre se celebrará también la Marcha Sénior, en colaboración con los grupos de senderismo y gerontogimnasia de los centros sociales de mayores, y el proyecto incluye también el programa ‘Conectando Generaciones’, centrado en el aprendizaje de nuevas tecnologías. Por último, el Premio ‘+ Sénior’ reconocerá proyectos colaborativos entre jóvenes y personas mayores, porque «su legado no solo nos inspira, sino que nos guía y nos ayuda a construir el futuro de Murcia», apuntó Carreño.