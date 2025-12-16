Murcia endulza la Navidad cambiando postres por juguetes mañana en la plaza Circular

Los murcianos podrán intercambiar sus juguetes en buen estado por bolsitas de dulces navideños en las que se incluyen pastelillos murcianos, rollos de vino, nevaditos, mantecados y rocas de chocolate con almendra.

Con esta acción estarán participando en la actividad solidaria que desarrolla la Escuela Municipal de Hostelería Murcia Emplea, que donará los juguetes a entidades sociales del municipio para los niños de las familias más vulnerables.

El reparto de postres de la iniciativa ‘Dulces Navideños Solidarios’ se desarrollará mañana en el entorno del Gran Árbol de Navidad de la plaza Circular, en horario de cinco de la tarde a nueve de la noche, y permitirá repartir cerca de 4.000 productos artesanales.

Esta idea desarrollada por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, indican que "combina solidaridad y formación, ofreciendo al alumnado de cocina, repostería, operaciones de restaurante-bar y catering la oportunidad de vivir una experiencia práctica en un entorno profesional".

La edil subrayó que "esta iniciativa representa la esencia de la Navidad: compartir, ayudar y unir a toda la comunidad en torno a un gesto solidario. Cada juguete entregado y cada dulce elaborado es una muestra del compromiso de Murcia con quienes más lo necesitan".

La concejala destacó también el valor formativo de la actividad: "Nuestros alumnos aprenden en un entorno real de trabajo mientras contribuyen a una causa solidaria. Es una combinación perfecta de aprendizaje, responsabilidad social y tradición".