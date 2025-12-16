Intensa Navidad en barrios y pedanías de Murcia: estas son las actividades programadas

Música, teatro, exposiciones, gastronomía, talleres, cuentacuentos, espectáculos y folclore tradicional forman parte de la amplia, variada y colorida programación navideña que las Juntas Municipales han organizado para los vecinos de barrios y pedanías de Murcia. Bueno, para ellos y para todos los visitantes que quieran disfrutar de las más de 750 actividades que tendrán lugar hasta el 6 de enero. Todas ellas se pueden consultar en la web: https://navidadmurcia.es/.

Y es que la apuesta de este año por la Navidad es firme: esta programación crece con respecta a su pasada edición en cerca de medio centenar las actividades, «siendo además una programación reforzada este año con propuestas más especiales y más elaboradas, como los encendidos de la Navidad de estos días, donde se dan la mano la música, los fuegos artificiales y personas de todas las edades», apuntan desde el Consistorio.

Pero, centrándonos en los más pequeños, los actos más esperados por los niños murcianos son las 32 cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos programadas en el municipio, así como las fiestas de campanadas infantiles previstas en cerca de una quincena de barrios y pedanías desde el día 27 y hasta la tarde del 31 de diciembre. Además, la música estará presente en los cerca de medio centenar de recitales de villancicos organizados a lo largo y ancho del término municipal, pero también en otras 27 actuaciones de todos los géneros musicales. Y también hay nada menos que 84 talleres infantiles para aprovechar las vacaciones de invierno de la mejor manera.

Un millar de propuestas

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, fue el encargado de presentar ayer esta programación acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y junto con algunos de los presidentes de las Juntas Municipales de barrios y pedanías de Murcia. Los ediles subrayaron que esta propuesta completa la general de estas fiestas, diseñada también por el Consistorio y presentada hace algunos días con otras 400 actividades. «El objetivo es que la Navidad llegue hasta el último rincón del municipio, con actividades diseñadas para todos los gustos y todas las edades», apuntó Fernández, quien añadió que, por ejemplo, los murcianos podrán disfrutar de 41 belenes diferentes, así como de espectáculos teatrales, exposiciones y actos de folklore tradicional, «indispensables para transmitir a los más jóvenes las tradiciones y cultura murcianas», apuntan desde el Ayuntamiento.

También se va a poder visitar más de una veintena de mercadillos artesanales –en Guadalupe, Aljucer, Javalí Nuevo, Los Ramos, Puente Tocinos y Santa Cruz, entre otros– y habrá conciertos de Navidad en en El Raal, Beniaján y La Flota-Vista Alegre, por citar solo algunos. En la oferta teatral, cabe destacar la programación de obras dirigidas especialmente a los más pequeños, con representaciones infantiles en Casillas, Sucina, Corvera y Santo Ángel.

También cabe destacar que todos los actos son gratuitos, incluso el taller ‘Navidad en Familia’, que regresa a la programación después del éxito de los últimos años. Hablamos de una actividad en la que, gracias a la colaboración de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, los más pequeños elaboran durante dos horas, y dirigidos por monitores, los adornos navideños del árbol que lucirá en las calles de su barrio o pedanía. En él, «se inculcan los valores tradicionales de compartir este tiempo en familia, potenciar la imaginación a través del juego y la importancia de la protección y el cuidado de nuestro entorno», apuntan desde la organización, que aclara que estas manualidades se realizan con elementos de la naturaleza y materiales reciclados. Lo pueden confirmar los niños de Nonduermas, que ya disfrutaron de esta propuesta el pasado día 8, pero el taller seguirá girando por el municipio hasta el 30 hasta completar un total de 60 sesiones.

Vuelve el Belén móvil

Particularmente significativa es también la ruta belenística elaborada las Juntas Municipales, teniendo en cuenta que Murcia es cuna de grandes artesanos. Pero, además de los nacimientos tradicionales de Puente Tocinos, Alquerías, El Palmar, La Alberca, La Ñora y Los Garres –entre otros muchos–, hay dos muy destacados. El primero, sin duda, es el belén móvil de Casillas, que regresa a la programación doce años después. Su propietario ha cedido al Consistorio, para su recuperación y exposición permanente, este emblemático montaje compuesto de medio millar de piezas con movimiento automatizado.

Por otro lado, a partir del 25 de diciembre y hasta el 6 de enero se podrá visitar el belén viviente de El Secano, en El Raal, que cada año recibe miles de visitantes por la peculiaridad de su puesta en escena, en la que más de 120 vecinos de la pedanía representan los misterios de la Natividad, como son la Adoración de los Reyes Magos, la Huida a Egipto y el Palacio de Herodes.