Trabajo a contrarreloj para recuperar el tramo de Miguel Indurain tras el hundimiento de tierra

Más de 40 técnicos del Ayuntamiento de Murcia y maquinaria pesada trabajaron la madrugada del martes en la renovación del asfalto en la avenida Reino de Murcia. Esta medida llega tras el cierre de la circulación en un tramo de la vía Miguel Indurain, el pasado viernes, por un hundimiento de tierra.

La medida ejecutada por el Consistorio "ha permitido renovar el asfaltado en cerca de 2.500 metros cuadrados de superficie", en un tramo de más de 300 metros lineales entre las avenidas Ciudad de Aranjuez y de Zarandona, con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios y mejorar la seguridad y accesibilidad en esta vía, indican en una nota de prensa.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto con el presidente de la Junta Municipal de Zarandona, Francisco Esteban, visitaron esta pasada noche las obras, que han contado con una inversión superior a los 40.000 euros.

El edil subrayó que "seguimos trabajando para que las inversiones municipales lleguen a todos los barrios y pedanías, atendiendo necesidades reales y mejorando la calidad de vida en el conjunto del municipio".

"Los trabajos han solucionado el deterioro del firme que presentaba roderas y un acusado desgaste debido al tráfico rodado", según señala el Ayuntamiento, que con esta obra da respuesta a una demanda de la Junta Municipal de Zarandona.

Las obras consistieron principalmente en el fresado del pavimento deteriorado y la extensión de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa, además de la reposición de la señalización horizontal afectada. La actuación, además, señalan que ha permitido aumentar la durabilidad del firme y mejorar las condiciones de circulación, seguridad y accesibilidad.

El Ayuntamiento cortó al tráfico un tramo de la avenida Miguel Indurain el pasado 14 de diciembre, a causa de un hundimiento de la calzada en un tramo a la altura de la rotonda de Los Poetas.

Técnicos de Aguas de Murcia trabajaron en la zona, en coordinación con la Policía Local, donde con cámaras subterráneas inspeccionaron el origen de la incidencia para dar respuesta a la misma. Entonces se comprobó que un tramo de la parte superior del colector había cedido, por una dovela desplazada, provocando el hundimiento de la calzada en ese tramo y donde se trabaja desde entonces, lo que no ha impedido graves problemas de tráfico a lo largo de estas jornadas.