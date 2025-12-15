Segundo intento para el Riacho de la Morda de Murcia, que estará concluido en verano

La senda verde del Riacho de la Morda, proyectada en la pedanía murciana de Nonduermas, estará concluida en verano del próximo año. Así, roza su fin el proceso de licitación de las obras, que tuvo que volver a la casilla de salida debido a que la empresa a la que se adjudicó el contrato en un inicio no presentó toda la documentación necesaria, como ya informó este diario.

La idea es que las obras se adjudiquen en enero o principios de febrero del año que viene, aseguró a esta redacción el edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Con las fechas previstas por el Ayuntamiento y el plazo de ejecución de las obras fijado en el pliego de licitación, que es de 5 meses, la vía verde podría estar operativa de cara al verano de 2026.

Proyecto

Navarro destacó que, con esta actuación, «se recuperan espacios singulares de la huerta murciana y se ponen en valor, al integrarlos en una vía verde poblada de vegetación autóctona». Esto es lo mismo que se hizo, por ejemplo, con el Molino del Amor, la acequia mayor la Aljufía y la Rueda de La Ñora, recordó el edil.

El nuevo itinerario natural, de 1,5 kilómetros, enlazará con el futuro bulevar de ‘Conexión Sur’ y con la vía verde de la Costera Sur.

El espacio tendrá 14 mesas y más de 50 bancos, así como especies vegetales autóctonas

El proyecto, financiado por la Unión Europea mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contempla también la instalación de 14 mesas y más de 50 bancos de hormigón. Asimismo, se incorporarán 24 pilonas de madera en el itinerario, que tendrán la finalidad de impedir el paso a los vehículos a motor.

La actuación se desarrollará en una superficie de 30.000 metros cuadrados cedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad que tuvo que autorizar de nuevo el proyecto para que volviera a salir a licitación.

A la casilla de salida

En un inicio, la vía verde iba a estar concluida en septiembre de este año. El contrato se adjudicó en febrero, por un valor de 318.000 euros. Sin embargo, la empresa a la que se adjudicó en un primer momento no presentó toda la documentación necesaria en tiempo y forma, según comunicaron fuentes del Ayuntamiento a La Opinión.

El nuevo itinerario unirá el bulevar del soterramiento con el paseo peatonal de la Costera Sur

Por ello, el Ayuntamiento inició un expediente de resolución para deshacer este acuerdo y el proyecto salió de nuevo a licitación, con carácter de urgencia. Además, para agilizar el proceso de adjudicación, el Ayuntamiento preparó la nueva licitación de forma paralela a la resolución del contrato.

Nueva adjudicación

Ahora, nueve empresas pugnan por hacerse con el contrato de obras: Auxiliares Hermón SL; Construcciones Iniesta SLU; Construcciones Sangonera SA; Constu Archena SL; Gruexma SL; Imesapi SA; Pavasal SAU; Talleres y construcciones Juanito SL; y Triascor SL.

La empresa mejor posicionada en el proceso selectivo, por el momento, es Talleres y construcciones Juanito SL, con 100 sobre 100 puntos, seguida de Pavasal SAU, con 9s8.80 puntos, y Construcciones Iniesta SLE, con 96.

Sin embargo, la mesa de contratación todavía no ha terminado el proceso de valoración de las propuestas presentadas, por lo que la empresa adjudicataria está aún pendiente de confirmación.