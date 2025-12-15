Biblioteca del Carmen
Río Segura vuelve a abrir sus puertas
Los usuarios podrán disfrutar de este espacio de 9 a 14 horas, y a partir del 7 de enero regresa a su horario habitual de 9 a 21 horas
La Opinión
La Biblioteca Municipal Río Segura, ubicada en el Cuartel de Artillería, reabre sus puertas de nuevo, tras las obras de mejora realizadas desde la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, que lidera Belén López, para que estudiantes y usuarios de esta sede del barrio de El Carmen puedan hacer uso de este espacio que estrena nueva climatización.
Las actuaciones realizadas, en esta Biblioteca de más de 1.000 metros cuadrados, consistieron en dotar de una nueva bomba de calefacción y refrigeración empleando nuevas instalaciones térmicas renovables basadas en aerotermia, por un importe de 88.093 €.
Esto supondrá también un importante ahorro energético, según el Consistorio.
El horario de apertura hasta el miércoles 7 de enero, al igual que en el resto de la red de bibliotecas municipales, es de 9 a 14 horas. A partir del 7 de enero, y tras las fiestas navideñas, se recupera el horario habitual en todos estos espacios que en el caso de la Biblioteca Municipal Río Segura será de 9 a 21 horas.
El resto de esta Red de Bibliotecas, que suman 18 espacios para la lectura y otras actividades en todo el municipio, se pueden consultar en la web http://rmbm.org/.
