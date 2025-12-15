Programación de Navidad en Murcia: ¿Qué hacer este lunes?

Murcia vive hoy una jornada plenamente navideña con una programación que combina tradición, espectáculos y cultura, enmarcada en la celebración del 1200 aniversario de la ciudad y pensada para todos los públicos.

Durante todo el día continúan las actividades de ‘El Reyno de Murcia’, que se desarrollan en la Explanada del Auditorio de La Alberca hasta el próximo 19 de diciembre, con propuestas lúdicas y culturales dirigidas a familias y visitantes.

La Iglesia de San Esteban abre hoy al público el Belén de la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo, un montaje de acceso libre que puede visitarse de 17.00 a 20.00 horas y que destaca por sus figuras hebreas del artesano Juan Antonio Griñán. El belén permanecerá abierto hasta el 6 de enero.

La Plaza Circular concentra buena parte de la actividad de la tarde con el Gran Árbol de Navidad como protagonista. A partir de las 17.00 horas se celebran talleres en familia, seguidos, a las 18 horas, del espectáculo ‘Magia en el árbol’, dirigido especialmente al público infantil.

Además, la música también tendrá su espacio destacado en el Gran Árbol de Navidad con el concierto del Coro de Castañuelas de Murcia, titulado ‘Repiques bajo el árbol’, que pondrá el broche festivo a la programación de hoy.

Proyección del cortometraje '15 de diciembre'

La jornada se completa con una cita cultural en la Filmoteca Regional Francisco Rabal, donde a las 20.15 horas se proyecta el cortometraje ‘15 de diciembre’, con posterior coloquio. La obra ha sido dirigida por José Egea y producida por Horizon Media, Dowe Media y Grupo de Medios de Televisión (GMT) y nos muestra la labor diaria de un equipo de soporte de cuidados paliativos.