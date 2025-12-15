Cáritas y ELIS Murcia reparten ilusión a 2.300 menores de la Región dando una segunda vida a los juguetes

La solidaridad vuelve a ser protagonista en estas fechas gracias a la colaboración entre Cáritas y centros educativos como El Limonar International School Murcia. Un año más, ambas entidades han puesto en marcha una nueva edición de la campaña navideña de recogida de juguetes, enmarcada dentro del proyecto Taller del Juguete, con el objetivo de llevar alegría a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

La comunidad escolar de ELIS Murcia —alumnos, familias y docentes— ha respondido de forma masiva y generosa a esta iniciativa solidaria. A lo largo de las últimas semanas, se han recolectado multitud de juguetes de segunda mano en buen estado. Entre las donaciones se encuentran coches, peluches, juegos de mesa, libros y muñecos, muchos de ellos entregados en grandes bolsas, algunas con decenas de artículos.

Los juguetes recolectados ya han sido trasladados al Taller del Juguete que Cáritas gestiona en Alcantarilla. Allí comienza un proceso de recuperación en el que participan mujeres vinculadas a programas de inserción sociolaboral.

En las instalaciones del taller, los juguetes donados se someten a tareas de higienización, restauración, clasificación y empaquetado. Posteriormente, se elaboran lotes personalizados para cada menor, que incluyen entre cuatro y cinco regalos, adecuados a su edad y características. Estos lotes se distribuyen a través de las 160 parroquias con presencia de Cáritas en la Región.

La campaña no solo tiene un impacto solidario, sino también medioambiental. Al promover la reutilización de juguetes, la iniciativa fomenta valores de sostenibilidad, consumo responsable y reciclaje entre los más jóvenes.

Apoyo a la inserción laboral y al desarrollo personal

El Taller del Juguete representa un doble beneficio social. Por un lado, facilita oportunidades de empleo y formación a mujeres en riesgo de exclusión, ofreciéndoles un entorno seguro para su crecimiento profesional. Por otro, permite que menores en situación desfavorecida reciban un regalo digno en Navidad, preparado con cuidado y esmero.

José Antonio Planes Valero, subdirector de Cáritas Región de Murcia, destaca la relevancia de la implicación de ELIS. “El compromiso continuado de ELIS durante estos años con la infancia y juventud vulnerable permite que Cáritas celebre de forma especial la Navidad junto a los más de 2.300 niños y jóvenes que acompaña”, asegura.

“La campaña refuerza el papel del colegio como agente educativo integral, que no solo instruye, sino que también inculca valores fundamentales. Desde ELIS Murcia subrayamos con esta acción nuestro compromiso con la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y la implicación activa de su comunidad en causas sociales”, añade por su parte Vanessa Grimward, Directora Ejecutiva de ELIS. “A través de esta colaboración con Cáritas, el centro escolar transmite a su alumnado la importancia de actuar con empatía, generosidad y responsabilidad, promoviendo una cultura de participación activa en el entorno social”, concluye.