Casi 16 millones en multas, la previsión del Presupuesto municipal para 2026

Casi 16 millones de euros en multas. Esta es la recaudación que espera el Ayuntamiento de Murcia para el año que viene, según recoge el capítulo de ingresos del Presupuesto municipal para 2026. Aunque fuentes del Consistorio explicaron que se trata de una previsión realizada en base a los resultados de ejercicios anteriores.

En el municipio de Murcia ha habido «un crecimiento exponencial de las multas por consumo de estupefacientes y por tenencia, sobre todo, de marihuana y hachís», aseguraron a esta redacción fuentes de TramiMultas, una empresa gestora de infracciones instalada en Ronda de Levante.

También han crecido significativamente las multas de tráfico en el centro de la ciudad de Murcia en las calles que solo permiten el acceso a los abonados, es decir, a los residentes y vehículos de mercancías, principalmente.

En concreto, esta situación se produce en las calles de San Cristóbal, San Nicolás y San Riquelme, detallaron desde TramiMultas.

Por último, las multas por exceso de velocidad y por superar la tasa de alcoholemia suponen también una parte relevante de las gestiones de esta empresa.

Dudas sobre deudas y ayudas Las infracciones de tráfico y las relacionadas con drogas son las principales consultas que recibe TramiMultas, aunque no son las únicas. Fuentes de la empresa gestora de infracciones aseguraron a este diario que, últimamente, les llegan muchas peticiones de información de usuarios que tienen dudas o problemas a la hora de solicitar el ingreso mínimo vital. Asimismo, otras de las consultas populares son las referentes a la ley de la segunda oportunidad, destinada a las personas que cuentan con deudas tan grandes que son inasumibles, y les permite cancelarlas total o parcialmente la deuda para empezar de nuevo financieramente.

Circulación

La previsión recaudatoria más cuantiosa es la de las infracciones de tráfico, con 6.3 millones de euros. En este sentido, fuentes de la concejalía de Movilidad explicaron que este último año han aumentado, sobre todo, las multas impuestas a los usuarios de patinetes eléctricos, que tienen prohibido circular por zonas peatonales y aceras.

Como ya informó La Opinión, la Policía Local de Murcia interpuso casi 4.000 multas a usuarios de patinetes eléctricos desde abril de 2024 hasta junio de este 2025.

Además, para el próximo año se estima una pequeña subida de las infracciones cometidas por invadir los carriles bus, debido a las novedades contempladas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el nuevo modelo de transporte.

Asimismo, con la nueva normativa de tráfico se vigila más el correcto uso de las plazas reservadas a personas con algún tipo de minusvalía y las zonas de carga de descarga de mercancías «se refuerzan y aseguran», concluyeron desde la Glorieta.

Otras infracciones

Con las infracciones urbanísticas, la estimación es de 3 millones. En este sentido, el edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, detalló a este diario que las multas más comunes son las relativas a obras que no se ajustan a la licencia solicitada, o bien que no poseen licencia.

Las multas tributarias, por su parte, suponen 1.521.000 euros y, con el resto de multas y sanciones, el Ayuntamiento espera recaudar otros 5 millones.

Con todo, la recaudación estimada mediante el cobro de multas sería de 15.821.000 euros, que suponen un millón más que la previsión de este año, de 14.8 millones. Aunque este incremento se debe, principalmente, al aumento que se contempla en las multas tributarias, que este año es de 605.000 euros y, para 2026, de más de 1.5 millones.

El único otro cambio es el previsto en las multas de tráfico, cuya estimación aumenta en 100.000 euros, un incremento que se explica con el futuro modelo de transporte pues, al haber cambios, hay cierto «periodo de adaptación» hasta que los usuarios se acostumbran, matizaron desde el Consistorio.

Por otro lado, las cifras de las infracciones urbanísticas y las del resto de sanciones se mantienen iguales tanto en el Presupuesto de 2025 como en el de 2026.