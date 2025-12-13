El Teatro Romea encuentra en la gastronomía murciana un nuevo aliado

La cafetería del Teatro Romea será reformada para convertirse en un centro de interpretación de la gastronomía murciana. Esta decisión supone "un avance decisivo en el desarrollo del plan estratégico de turismo gastronómico ‘Murcia, desde el sabor', que sitúa la gastronomía como un elemento diferenciador de la oferta turística del municipio", según comenta el Ayuntamiento de Murcia en una nota de prensa.

El plan ‘Murcia, desde el sabor' se estructura en seis líneas estratégicas que abarcan la protección y potenciación de la identidad gastronómica; la promoción de la gastronomía local; la puesta en valor de los productos y recursos autóctonos; el impulso del turismo gastronómico experiencial; el fomento de la innovación y la sostenibilidad en el sector; y el refuerzo de la competitividad y profesionalización de los profesionales vinculados a la gastronomía murciana.

Además, tiene como objetivo, según el Consistorio, "consolidar la gastronomía murciana como un atractivo turístico exclusivo". Esto se fundamenta en los resultados obtenidos en el estudio, desarrollado por el Instituto de Turismo de la Comunidad (Itrem), La opinión de los turistas sobre la oferta gastronómica de la Región de Murcia 2024.

Este proyecto refleja que el turismo cultural y gastronómico son los principales motivos que incentivan a los turistas a visitar la Región de Murcia. Además, el tapeo es la actividad favorita de los turistas gastronómicos en la Región, con un 82% de preferencia, superando en 11,1 puntos la media nacional.

Por ello, el nuevo centro de interpretación de la gastronomía murciana, se ubicará en un lugar cercano a zonas clave de tapeo en la ciudad, tal y como explicó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco. Además, señaló que "esta estrategia nace con la vocación de mostrar la esencia del municipio a través de su cocina, subrayando que la gastronomía murciana es reflejo de una ciudad viva, acogedora y con una identidad propia con 12 siglos de antigüedad que merece ser compartida".

Por último, el Ayuntamiento afirma que ya está trabajando en la planificación y desarrollo de diversas iniciativas que se irán implementando en los próximos meses y que incluirán eventos y actividades gastronómicas, talleres de formación, rutas de sabores y colaboraciones con chefs y productores locales, además de los avances necesarios para la creación del centro de interpretación de la gastronomía de Murcia.