Programación de Navidad en Murcia: ¿Cuáles son los mejores planes para este sábado?

Murcia entra de lleno en su programación navideña. La capital del Segura tiene preparadas un sinfín de actividades para aprovechar este sábado, 13 de diciembre, con planes pensados para amigos y familia.

A continuación, te dejamos una lista completa con todos los planes disponibles para hoy. Si quieres consultar la programación de todas las navidades en Murcia, puedes hacerlo aquí.

Sábado, 13 de diciembre

Manga experience II edición Navidad. anime, comic, cosplay,

Photocall, actividades, torneos, videojuegos.

CC Atalayas.

9.45 horas

Rutas ambientales guiadas. PR MU-55 Pico del Águila. Majal Blanco. 9,75 km. dificultad media-alta. plazas limitadas. actividad gratuita.

Inscripciones en el teléfono 968 212 518 (de 9 a 15h) o en el correo: info@ecopatrimonio.es

10.00 horas

Pascua y aguilandos en plazas y mercados.

Plazas de abastos de saavedra fajardo, el carmen, san andrés, verónicas y vistabella.

10.00 horas

Taller gastronómico de dulces navideños.

Peña huertana la parra. san basilio.

10.30 horas

Taller familiar ‘Canciones garabateadas, cantos de navidad’.

Inscripción telefónica en el 968 30 11 26.

Casa del belén. Puente Tocinos.

11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y ludoteca baby (2 a 6 años). Plaza Circular.

12.00 horas

Concierto de la asociación musical de Puente Tocinos. Calle del Pilar.

12.00 horas

Inauguración del belén del centro de mayores. La Alberca.

13.00 horas

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: coreo dance navideña. Plaza Circular.

16.30 horas

Liga BSR. Partido entre el UCAM BSR y el BSR AMIAB Puerto Llano.

Pabellón Príncipe de Asturias.

17.00 horas

Actuación de alumnos de la escuela musical legato.

Espacio joven El Palmar.

18.00 horas

Liga endesa partido entre ucam murcia y juventut de badalona.

Palacio de los deportes.

18.00 horas

Obra ‘La Granja’. Duración: 35 min. A partir de 1 año. información: www.pupaclown.org. Centro escénico Pupaclown.

18.30 a 21.00 horas

Navilandia. el rincón navideño de drilo. Talleres navideños.

18.30 h: escuela de baile: que nos quiten lo bailao 19.30 h: navidad rock, (la pandilla de drilo). Acceso libre. Recinto ferial la fica.

18.30 horas

Beniaján en vela. Las calles del casco antiguo de Beniaján se iluminan de arte y creatividad a la luz de miles de velas.

19.00 horas

III Festival Coros Navideños de Murcia: a una sola voz por la navidad. Organiza: Cemu. Plaza del Cardenal Belluga.

20.00 horas

Microteatro ‘Pulgas’. Venta de entradas en taquilla. Auditorio Cabezo de Torres.

20.15 horas

Gran Árbol de Navidad. Concierto: The red velvets: ‘Xmas band concert’. Plaza Circular.

21.45 horas

Concierto de Carlos Vudú y el Clan Jukbox. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento joven.