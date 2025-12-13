Actividades
Programación de Navidad en Murcia: ¿Cuáles son los mejores planes para este sábado?
Estas son las actividades que la capital del Segura tiene preparadas para este 13 de diciembre
Murcia entra de lleno en su programación navideña. La capital del Segura tiene preparadas un sinfín de actividades para aprovechar este sábado, 13 de diciembre, con planes pensados para amigos y familia.
A continuación, te dejamos una lista completa con todos los planes disponibles para hoy. Si quieres consultar la programación de todas las navidades en Murcia, puedes hacerlo aquí.
Sábado, 13 de diciembre
Manga experience II edición Navidad. anime, comic, cosplay,
Photocall, actividades, torneos, videojuegos.
CC Atalayas.
9.45 horas
Rutas ambientales guiadas. PR MU-55 Pico del Águila. Majal Blanco. 9,75 km. dificultad media-alta. plazas limitadas. actividad gratuita.
Inscripciones en el teléfono 968 212 518 (de 9 a 15h) o en el correo: info@ecopatrimonio.es
10.00 horas
Pascua y aguilandos en plazas y mercados.
Plazas de abastos de saavedra fajardo, el carmen, san andrés, verónicas y vistabella.
10.00 horas
Taller gastronómico de dulces navideños.
Peña huertana la parra. san basilio.
10.30 horas
Taller familiar ‘Canciones garabateadas, cantos de navidad’.
Inscripción telefónica en el 968 30 11 26.
Casa del belén. Puente Tocinos.
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas
Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y ludoteca baby (2 a 6 años). Plaza Circular.
12.00 horas
Concierto de la asociación musical de Puente Tocinos. Calle del Pilar.
12.00 horas
Inauguración del belén del centro de mayores. La Alberca.
13.00 horas
Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: coreo dance navideña. Plaza Circular.
16.30 horas
Liga BSR. Partido entre el UCAM BSR y el BSR AMIAB Puerto Llano.
Pabellón Príncipe de Asturias.
17.00 horas
Actuación de alumnos de la escuela musical legato.
Espacio joven El Palmar.
18.00 horas
Liga endesa partido entre ucam murcia y juventut de badalona.
Palacio de los deportes.
18.00 horas
Obra ‘La Granja’. Duración: 35 min. A partir de 1 año. información: www.pupaclown.org. Centro escénico Pupaclown.
18.30 a 21.00 horas
Navilandia. el rincón navideño de drilo. Talleres navideños.
18.30 h: escuela de baile: que nos quiten lo bailao 19.30 h: navidad rock, (la pandilla de drilo). Acceso libre. Recinto ferial la fica.
18.30 horas
Beniaján en vela. Las calles del casco antiguo de Beniaján se iluminan de arte y creatividad a la luz de miles de velas.
19.00 horas
III Festival Coros Navideños de Murcia: a una sola voz por la navidad. Organiza: Cemu. Plaza del Cardenal Belluga.
20.00 horas
Microteatro ‘Pulgas’. Venta de entradas en taquilla. Auditorio Cabezo de Torres.
20.15 horas
Gran Árbol de Navidad. Concierto: The red velvets: ‘Xmas band concert’. Plaza Circular.
21.45 horas
Concierto de Carlos Vudú y el Clan Jukbox. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento joven.
