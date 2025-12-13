Un hundimiento de tierra en la avenida murciana Miguel Indurain provoca el desvío del tráfico

El Ayuntamiento ha cortado al tráfico un tramo de la avenida Miguel Indurain y está redirigiendo la circulación por la calle Villa de Ricote, hacia el Palacio de los Deportes, a causa de un hundimiento de la calzada en un tramo a la altura de la rotonda de Los Poetas.

Desde primera hora de la noche del pasado viernes técnicos de Aguas de Murcia se encuentran trabajando en la zona, en coordinación con la Policía Local, donde con cámaras subterráneas están inspeccionando el origen de la incidencia para dar respuesta a la misma.

Con una cámara pértiga se ha comprobado que un tramo de la parte superior del colector ha cedido, por una dovela desplazada, provocando el hundimiento de la calzada en ese tramo y donde se sigue trabajando para poder dar pronta respuesta y solución a la incidencia.

En coordinación con la Policía Local se trabaja igualmente desde anoche en restablecer el tráfico en la zona habilitando alternativas de circulación, y en la seguridad vial de conductores y peatones.

Para ello se está estudiando la apertura de otro carril en sentido contrario para facilitar la fluidez del tráfico, además de planificar los recursos y medios para dar solución a la incidencia.