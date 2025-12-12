Navidad en Murcia
Estos son los dos monumentos de Murcia que este año aparecen en el Belén de La Pava
Se trata de un nacimiento, de los más queridos de los que se abren cada año en el municipio, cuyas figuras narran una visión costumbrista y detallada de cómo era la vida en la huerta
El popular Belén de La Pava ya está instalado en el Conjunto Monumental de San Juan de Dios, en Murcia, cerca de la Catedral. Se trata de un gran pesebre, de los más queridos de los que se abren cada año en el municipio, cuyas figuras narran una visión costumbrista y detallada de cómo era la vida murciana.
El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, asistió este viernes por la tarde a la inauguración oficial de la instalación en el interior del templo.
La iglesia abre en horario de 10h a 13.30h. y de 17h a 20 h. Los domingos y festivos, de 10h a 13.30h. La entrada para ver el Belén es gratuita.
Este año, la representación del nacimiento de Jesús cuenta con un guiño: dos monumentos murcianos se alzan sobre el conjunto.
Se trata del Castillo y el Castillejo de Monteagudo.
El Castillo está enclavado en un impresionante puntal rocoso que domina toda la Huerta de Murcia, mientras que el alcázar de Ibn Sad, conocido popularmente como Castillejo de Monteagudo, es el antiguo recinto palacial andalusí. Forma parte del conjunto monumental de Monteagudo y está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
El lugar en su conjunto es conocido, tras la actuación del Ayuntamiento, por albergar las Fortalezas del Rey Lobo, joya del sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres. Ahí se celebrarán eventos culturales, cuando culmine la restauración que lleva ya tiempo en marcha.
