El PSOE arremete contra el tranvibús en Murcia: "No es la solución que prometió el PP"

El portavoz del PSOE en Murcia, Ginés Ruiz Maciá reconoce el avance de incorporar vehículos eléctricos, pero lamenta la falta de prioridad semafórica, la eliminación de tramos de carriles reservados, la ausencia de paradas adaptadas y de un sistema de pago definido que evite colas y retrasos. Ruiz Maciá ha valorado hoy la puesta en marcha del tranvibús y ha señalado que, después de tantos años de espera, lo mínimo era ver algún avance. Ha indicado que “renovar algunos de los viejos autobuses diesel por vehículos eléctricos era necesario y ya tocaba”, pero ha advertido de que “por desgracia, hasta aquí llegan las buenas noticias”.

Asimismo, el portavoz ha hablado de "mal llamado tranvibús" y se ha quejado de que "se ha puesto en marcha sin prioridad semafórica, provocando que el vehículo circule atrapado en el tráfico como cualquier otro, lo que elimina sus teóricas ventajas". “Sin prioridad semafórica, la fluidez del servicio queda comprometida desde el primer día, porque si no es rápido no es competitivo”, ha reiterado.

El político del partido de la oposición ha señalado también que las paradas "no están adaptadas carecen de plataformas elevadas y de un diseño pensado para este tipo de vehículos, lo que, a su juicio, demuestra una clara falta de planificación del PP de La Glorieta".

“La puesta en marcha ha sido improvisada al dejar pendientes cuestiones esenciales, como garantizar a los usuarios una accesibilidad plena e inmediata, sin necesidad de desplegar rampas”, ha dicho. Además, ha criticado que la eliminación de algunos tramos de carril bus “está provocando atascos en puntos concretos del recorrido”.

“Aún no sabemos cómo se va a organizar la validación del billete para evitar colas, retrasos y acumulaciones en hora punta”, ha indicado Ginés Ruiz en relación con el momento en el que la gratuidad deje de estar presente.

Para el portavoz socialista, "el problema sigue siendo la falta de ambición del Partido Popular, que viene presentando durante años el tranvibús como algo revolucionario y, sin embargo, llega sin la planificación necesaria para serlo". “Al final lo que han puesto en marcha es un autobús eléctrico, sin más; si esto es lo máximo que han sido capaces de ofrecer, a Murcia se le queda muy corto”, ha afirmado.

Para finalizar, Ginés Ruiz ha subrayado que “si queremos que quienes así lo deseen puedan dejar el coche en casa, el transporte público tiene que ser una alternativa real, más rápida, más cómoda, más eficiente y saludable. Los murcianos y murcianas merecemos una transformación real, un transporte de alta capacidad ágil y moderno.”