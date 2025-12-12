La programación de Navidad para hoy en Murcia: el Jardín de los Sueños y más

La semana llega a su final y cada vez va quedando menos para llegar a esas ansiadas semanas de vacaciones por Navidad y año nuevo. Siempre es buen momento para celebrar, sin embargo, pocos días son más idóneos que los viernes, libres de la preocupaciones -muy características de los domingos- del trabajo y con ganas de disfrutar después de cinco días de 'faena'.

Con el propósito de mostrarte todas las opciones disponibles para saber qué hacer en Murcia durante esta tarde noche, te dejamos el itinerario navideño de hoy y la programación completa en este enlace.

Viernes, 12 de diciembre

17 a 20 h: En el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular se espera a los más jóvenes del hogar y a sus padres para disfrutare de talleres en familia y ludoteca baby (2 a 6 años)

17.30 a 20.30 h: La Asociación Juvenil Leiva prepara una fiesta con actividades como música de discoteca, espectáculo de entretenimiento, merienda navideña y la entrega de premios en forma de tarjetas navideñas Leyva 2025. Tendrá lugar en el espacio joven 'La Nave' en Puente Tocinos.

18 h: El espectáculo Coreo Dance Navideña alegrará las personas que asistan a la Plaza Circular junto al gran árbol.

18.30 a 21 h: Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo acoge varias atracciones y actuaciones en un programa diseñado para toda la familia. Asimismo, será sede de varios talleres navideños. A las siete y media de la tarde se podrá asistir a la actuación Música & Navidad: Show musical con los personajes Woody y Jessie. Más tarde, a las 20.10 horas, tendrá lugar un photocall con Woody y Jessie. Todas estas actividades tendrán lugar en el Recinto Ferial La Fica.

19 h: Inauguración de ‘El Jardín de los Sueños’, una experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Estará hasta el día 4 de enero. El horario será de 18.30 a 23 horas el Jardín del Malecón

19 h: En el Jardín Chino, hasta el 21 de diciembre, estará el Jardín de los Sabores en Navidad. Los fines de semana abrirá desde las 13 horas.

20 h: El Circo El Baile de Sísifo actúa el Teatro Circo. Para comprar las entradas y taquillas de teatro se puede acceder en el siguiente enlace: www.teatrocircomurcia.es.

20 h: Continúa el homenaje al grupo de Freddie Mercury en el 'Symphonic Rhapsody of Queen' que empezó el pasado jueves 11 de diciembre. Las entradas y taquillas del teatro en el siguiente enlace: www.teatroromea.es.

20.15 h: El concierto Pepe Pérez Quartet: ‘Xmas Jazz’ tendrá lugar en el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular.

20.30 h: Se Inaugura del Belén de la Federación de Peñas. Las visitas concertadas para grupos serán de lunes a viernes de 10.30 a 13 h y estará abierto al público hasta el día 4 de enero. Para más consultas llamar al teléfono 968265151.

20.30 h: En el Belén Municipal del Palacio Episcopal se hará el concierto de Coro del Centro Social de Mayores de San Basilio. El acceso será libre para todos.

21.45 h: En el escenario Talento Joven de la Glorieta de España tendrá lugar el concierto de Wakame. De igual manera, el acceso será libre.

Actividades diarias

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. El siguiente número está disponible para informaciones e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.