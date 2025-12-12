Obras
El pabellón Príncipe de Asturias de Murcia reducirá en un 40% el consumo de combustible
Instalarán un sistema de aerotermia para generar agua caliente sanitaria aprovechando la energía del aire exterior
El pabellón Príncipe de Asturias de la capital renueva sus instalaciones gracias a un sistema de aerotermia, con una potencia de 75 kW térmicos, que será establecido en los próximos meses, lo cual le permitirá generar agua caliente sanitaria, mediante la transformación de la energía del aire del exterior.
Esta mejora permitirá un ahorro del 40% en el consumo de combustible y una menor cantidad de emisiones de gases contaminantes. Asimismo, la intervención incluye la implantación de un sistema de control integrado en la plataforma de gestión centralizada del Servicio de Deportes, lo que permitirá optimizar el funcionamiento y el seguimiento de la instalación.
La obra cuenta con un plazo de ejecución previsto de tres meses, además de un presupuesto superior a los cien mil euros. La actuación cuenta con financiación a través de los fondos Next Generation.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- En directo: FC Cartagena-Real Murcia, el gran derbi regional
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- Las otras asignaturas pendientes más allá del Arco Norte para desatascar el Nudo de Espinardo