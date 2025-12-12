El pabellón Príncipe de Asturias de Murcia reducirá en un 40% el consumo de combustible

El pabellón Príncipe de Asturias de la capital renueva sus instalaciones gracias a un sistema de aerotermia, con una potencia de 75 kW térmicos, que será establecido en los próximos meses, lo cual le permitirá generar agua caliente sanitaria, mediante la transformación de la energía del aire del exterior.

Esta mejora permitirá un ahorro del 40% en el consumo de combustible y una menor cantidad de emisiones de gases contaminantes. Asimismo, la intervención incluye la implantación de un sistema de control integrado en la plataforma de gestión centralizada del Servicio de Deportes, lo que permitirá optimizar el funcionamiento y el seguimiento de la instalación.

La obra cuenta con un plazo de ejecución previsto de tres meses, además de un presupuesto superior a los cien mil euros. La actuación cuenta con financiación a través de los fondos Next Generation.