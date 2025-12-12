La novedad de la ruta de los belenes en Murcia ya reside en el Ramón Gaya

Una nueva obra llega al Museo Ramón Gaya de Murcia por Navidad: el conjunto escultórico 'Figuras para un belén', la novedad de la ruta de los belenes de la ciudad, que data de los años 90. Fue el propio autor, Juan Martínez Lax, quien donó las representaciones bíblicas y explicó su proceso de creación en el propio Ramón Gaya.

"Estaban en una estantería, en lo alto, llenos de polvo. Y alguien los vio y tuvo la buena vista de mirar y decir: 'eso lo quiero para el Gaya", relató el artista murciano, quien realizó las obras en la Navidad de 1990 con arcilla. "El proceso es sencillo, un poco de barro, un poco de imaginación, paciencia y las piezas salen", detalló Martínez.

"En qué casa de murciano, en estas fechas, no hay un belén", bromeó el artista, y explicó que 'Figuras para un belén' refleja las tres escenas bíblicas que suponen el 'kit de iniciación' para una de las tradiciones navideñas más arraigadas: el nacimiento de Jesús en el pesebre, la llegada de los tres Reyes Magos y la huida a Egipto.

La figura de la madre ocupa un papel esencial

Este es el único belén que creó Martínez, un conjunto formado por ocho piezas en las que la figura de la madre ocupa un papel esencial. "Inspirado en la suya propia, el artista representa siempre a la Virgen unida a su hijo, en una sola pieza", matiza el Consistorio en un comunicado.

La llegada de los Reyes Magos, modelada en arcilla por Juan Martínez Lax. / L.O.

Tradición

Esta pieza supone un nuevo impulso a "la tradición belenista del municipio de Murcia, que es innegable", destacó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien agradeció la generosidad del artista, "perteneciente a las generaciones del siglo XX que han hecho destacar a la ciudad de Murcia·.

Asimismo, el edil informó de que este nacimiento forma parte de la ruta de los belenes de Murcia, que ya es pública y se puede consultar tanto en la oficina de turismo como en la página web municipal.

Museos, iglesias, asociaciones, Peñas Huertanas, plazas y sedes de colectivos belenistas se convierten durante estas fechas en escenarios navideños con la ruta de los belenes, que incluye más de 40 instalaciones en todo el municipio.

El edil del ramo destacó la Casa del Belén de Puente Tocinos y otros dos que se podrán visitar a partir de la semana que viene: el belén móvil de Casillas y el del salón de Plenos del Ayuntamiento. Aunque también resaltan otros, como el belén viviente de El Raal y el belén municipal que se encuentra en el Palacio Episcopal.