Los murcianos podrán disfrutar de 53 barras hosteleras en Nochebuena y Nochevieja

Un total de 53 barras de hostelería serán instaladas en la vía pública los días 24 y 31 de diciembre, en lo que supone un aumento de más del 50% respecto al año anterior en el que se establecieron 35, en todo el municipio. 43 de ellas se ubicarán en el casco urbano de la ciudad, mientras que las 10 restantes estarán en pedanías como Cabezo de Torres, Zeneta, Llano de Brujas, Puente Tocinos, Guadalupe, la Ñora, El Palmar y Beniaján.

El horario de consumiciones abarca desde las ocho de la mañana a las diez de la noche, incluyendo el tiempo de montaje y desmontaje, que deberá realizarse en el mismo día para mantener la limpieza y el ornato de la vía pública.

Entre los principales requisitos para la instalación destacan el garantizar una anchura mínima de 3,5 metros y una altura de 4,5 metros para permitir el paso de vehículos de emergencia; respetar las zonas de acceso a bocas de incendios y los itinerarios accesibles para personas con movilidad reducida; así como mantener las zonas limpias y en perfecto estado tras el desmontaje de las barras.

Además, se podrá servir únicamente bebidas y alimentos listos para el consumo, preparados en establecimientos permanentes con las correspondientes autorizaciones sanitarias. Asimismo, los establecimientos que opten por disponer de aseos en su interior, en lugar de instalarlos en el exterior, deberán permitir el acceso a los mismos sin consumo obligatorio.

Desde el Ayuntamiento de Murcia señalan que "el propósito de esta iniciativa es respaldar a la hostelería del municipio y asegurar un servicio apropiado durante las festividades navideñas, garantizando a la vez la seguridad, la accesibilidad y el correcto aprovechamiento de los espacios públicos".