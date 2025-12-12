Seguridad
Murcia mejora su capacidad de respuesta ante danas con una Unidad de Emergencias del Agua
Esta estructura está en el polígono industrial Cabezo Cortado de Espinardo y es la primera que instala Veolia a nivel nacional
La Región de Murcia refuerza su capacidad de respuesta ante amenazas hídricas como las danas, gracias a la instalación de una Unidad de Emergencias del Agua que se ubica en el polígono industrial Cabezo Cortado de Espinardo. Este centro es el primero que instala la compañía Veolia a nivel nacional y permite fortalecer "la calidad de respuesta ante emergencias relacionadas con el ciclo integral del agua", según anunció el consejero delegado de Veolia en la Comunidad, Juan José Alonso.
Esta instalación cuenta con un almacén logístico, un centro de operaciones digital tecnológicamente avanzado desde donde se organiza el trabajo todos los días, en Cartagena, y varios equipos repartidos por toda la Región.
El modelo está llamado a convertirse en referencia que se replicará en otros territorios del país e incluso a nivel internacional
Para Alonso, esto supone "dar un paso más y actuar ante episodios cada vez más frecuentes, como la dana Alice" que ha causado graves daños en los municipios del Mar Menor. Además, afirmó que "el modelo está llamado a convertirse en referencia que se replicará en otros territorios del país e incluso a nivel internacional", ya que esta unidad no solo dará respuesta a grandes catástrofes, sino que permite una actuación rápida y efectiva ante emergencias diarias, tan importante para garantizar el suministro de agua a los clientes como cualquier otra.
Otro de las iniciativas que comentó Alonso fue el proyecto Cartagena Agua Digital (Cartadi), mediante el que se están invirtiendo más de 12 millones de euros procedentes de Fondos Next Generation de la Unión Europea. Con esta iniciativa señaló que “mejoramos los procesos, los tiempos de respuesta y, sobre todo, el bienestar de las personas que reciben nuestros servicios, que son a quienes nos debemos y a quienes va dirigida cualquier mejora que realicemos”.
Economía circular
La Unidad de Emergencias del Agua integra criterios de economía circular, basándose sobre todo en la reutilización de equipos. Para optimizar este sistema se ha desarrollado ‘Logispop’, una aplicación interna que permite compartir y reutilizar recursos técnicos entre territorios del grupo, como si se tratara de una aplicación de segunda mano a nivel interno. Además se dispone de ‘CRO Connect’, una herramienta web con un módulo de inteligencia artificial que permite a cualquier operador de Veolia solicitar equipos o asesoramiento inmediato. En paralelo, se ha implantado un sistema de comunicación satelital, que permitirá mantener la coordinación entre el centro, los almacenes y responsables territoriales incluso en caso de apagón eléctrico o caída de redes móviles y en el caso de la Región de Murcia, un sistema de radio regional.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- En directo: FC Cartagena-Real Murcia, el gran derbi regional
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- Las otras asignaturas pendientes más allá del Arco Norte para desatascar el Nudo de Espinardo