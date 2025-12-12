Mejora del sonido en el auditorio de Cabezo de Torres

El auditorio de la pedanía murciana de Cabezo de Torres está de obras para renovar el patio de butacas, remodelar la estética del espacio y mejorar la acústica. La actuación se ha dividido en dos fases, para interferir lo menos posible con la cultural y actividad del centro, detalla el Consistorio en un comunicado.

La primera fase de las obras está por concluir y, entre las actuaciones acometidas, se han remodelado las paredes para eliminar desperfectos y humedades, así como renovar la estética del lugar.

Para mejorar la acústica del auditorio, se ha llevado a cabo un trasdosado en las paredes laterales y trasera del patio de butacas, manteniendo la tela original para crear una cámara de aire. Además, se han instalado paneles especiales de absorción acústica en las esquinas traseras, y se han combinado paneles perforados con otros lisos para lograr un sonido más equilibrado.

Paralelamente, se han incorporado anclajes de seguridad en la nueva estructura de las paredes, que permitirán realizar trabajos en altura en las varas de iluminación con arnés.

Los trabajos suponen una inversión de casi 45.000 euros y continuarán en una segunda fase que se prevé para el próximo verano, en la que se cambiará tanto el suelo de esta sala como las butacas.

Actividades

El auditorio de Cabezo de Torres acoge unas 60 actividades escénicas al año. De ellas, aproximadamente la mitad corresponden a programación propia, mientras que el resto se desarrollan mediante cesiones o residencias que se ofrecen como servicio a asociaciones y entidades públicas y privadas.

Además, el auditorio acoge a tres asociaciones residentes que tienen allí su sede. Destaca la Agrupación Musical de Cabezo de Torres, que cuenta con una Escuela de Música con más de 300 alumnos matriculados, una Banda Titular de 110 integrantes, una Banda Juvenil de 60, una Banda Infantil de 50 y una Orquesta de Cuerda con otros 50 miembros.

También tiene su sede en el auditorio la Asociación de Amigos de la Danza de Cabezo de Torres, que ofrece formación en todos los ámbitos de la danza desde los tres años hasta la edad adulta.

Por último, la Asociación Cultural Alfandarín desarrolla igualmente su actividad en el auditorio, tanto a través de su Escuela de Teatro como del grupo de teatro propiamente dicho.