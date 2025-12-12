Inyección de 30.000 euros para reforzar los puestos de emergencias Protección Civil de Murcia

El servicio de Protección Civil de Murcia incorpora muebles de campaña para los puestos de emergencias y material de protección, con una inyección de 30.000 euros de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que dirige Fulgencio Perona.

Entre el mobiliario de campaña, se encuentran 10 camas plegables y 5 armarios, también plegables, destinados a equipar las carpas e instalaciones de emergencias que se despliegan en situaciones de emergencia, dispositivos preventivos y actuaciones de apoyo a la ciudadanía.

También se ha incorporado al servicio una estructura de carpa de 3x3 metros, destinada al puesto de mando avanzado. La carpa está equipada con dos techos impresos, ocho bases de contrapeso y una pared mostrador.

"Las carpas tienen varias funciones, desde poder montar un puesto de mando en cualquier sitio del municipio hasta poder instarlas para dar información a la población en eventos", detallaron fuentes municipales, que también indicaron que el material puede emplearse en caso de necesitar montar albergues provisionales.

Asimismo, se han adquirido cuatro ventiladores de suelo y un ventilador de pie industrial para mejorar las condiciones de ventilación en carpas, hospitales de campaña y almacenes durante las intervenciones.

Los hospitales de campaña suman 5 ventiladores

Asimismo, se suma un portátil avanzado Asus P1503 con procesador Intel i7 y un disco duro externo Toshiba Canvio Basis, herramientas de gestión especialmente preparadas para controlar y monitorizar operativas en situaciones de emergencia.

Otros elementos

La renovación de elementos de protección individual incluye 13 cascos F2XR ventilados con visor ocular, así como otros materiales complementarios como gafas, linternas frontales y cubrenucas.

También se ha reforzado el vestuario corporativo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, tanto para reposición como para la incorporación de nuevos miembros del voluntariado, junto con nuevas prendas de vestuario técnico del servicio de Protección Civil.

A este respecto, desde la Glorieta señalaron que "los 13 cascos tienen la función en caso de emergencia poder dar seguridad a nuestros profesionales y voluntarios en caso de accidentes de tráfico con atrapados y entrar en zonas de colapso de estructuras, entre otras situaciones de emergencias".

Perona destacó que este refuerzo material supone una respuesta más ágil y eficaz frente a cualquier eventualidad, así como "una garantía para la seguridad de los murcianos". A estas mejoras se sumará en un futuro la nueva sede de Protección Civil, que se ubicará en el Centro Integral de Seguridad proyectado en El Palmar, como adelantó La Opinión.

Futuras mejoras

El citado Centro Integral de Seguridad reunirá en un mismo espacio a la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Protección Civil, así como el Centro de Coordinación de Emergencias.

Durante la recepción del material también estuvo presente Carlos Luis Ramírez, el nuevo coordinador oficial de la Agrupación, y el tercero en los últimos ocho meses, quien tomó posesión del puesto apenas unos días después de la salida de su predecesor, Manuel Bey.

Ramírez ya ejerció entre 2023 y 2024 el rol de coordinador de Protección Civil en el municipio de Alcantarilla. Además, como técnico de emergencias, ha trabajado como conductor de ambulancia, entre otros roles ejercidos a lo largo de su trayectoria profesional.