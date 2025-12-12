Consulta las 260 actividades gratuitas programadas alrededor del Gran Árbol de Navidad en Murcia

Dentro de la programación navideña en Murcia, el Ayuntamiento ha anunciado que el Gran Árbol de Navidad acogerá en su emblemático enclave en la Plaza Circular 260 actividades durante las fiestas navideñas.

Entre las actividades gratuitas previstas para estas fechas se incluyen más de 190 ‘Talleres en Familia' para que, de forma lúdica, los más pequeños aprendan las tradiciones de la Navidad en Murcia a través de la elaboración de dulces típicos, villancicos, adornos y belenes, la importancia de proteger y cuidar el medio ambiente, con la actividad de plantación de un árbol, o de mantener vivas las tradiciones y los recuerdos con el fotomatón familiar. Para ello, se han dispuesto cinco espacios diferenciados en los que se desarrollarán las actividades en horario de mañana y de tarde.

En concreto, se han programado los talleres ‘Adornos para el árbol', ‘Pinta tu Nacimiento 3D', ‘Lienzo de Navidad', ‘Monta el Belén', ‘Planta tu Árbol de Navidad', ‘Minichef' y Ludoteca baby, una de las principales novedades de este año y destinada a niños de 2 a 6 años, así como el ‘Fotomatón familiar'. Además, a partir del 29 de diciembre, volverá la Zona Gamer, con videojuegos y experiencias de realidad virtual.

La música será otro de los platos fuertes de la programación del Gran Árbol de Navidad, con 28 conciertos para todos los gustos musicales. también tendrá protagonismo con la programación de 25 conciertos para todos los gustos musicales. Pop, rock, musicales, ópera, flamenco, música electrónica, zarzuela, indie o jazz, entre otros géneros musicales, se subirán al escenario de la Plaza Circular, además de grupos de corales, orfeones, orquestas, cuadrillas, auroros y tunas, entre los que se encontrarán Diego Martín, Curro Piñana, Tony Beteta y Oché Cortés, The Red Velvets o Santi Campillo.

Respecto a los espectáculos previstos, este año se incrementa hasta 36, entre los que habrá ‘Cuentacuentos navideños', ‘Coreo dance navideña', ‘Historias mágicas de Reyes', ‘Teatro de marionetas', y ‘Magia en el Árbol', entre otras propuestas. Igualmente, desde el pasado 28 de noviembre, día del encendido del Gran Árbol de Navidad, y hasta el 6 de enero murcianos y visitantes disfrutan diariamente del espectáculo de luces y efectos especiales del Árbol de Navidad, con pases a las 20:00 y a las 21:15h.

Además, los días más señalados de estas fiestas navideñas contarán con una programación especial para los niños con las actuaciones de ‘La Pandilla de Drilo', que ofrecerá a las 19:00h dos espectáculos diferentes: ‘Música & Navidad', el 25 de diciembre, y ‘Navidad Rock', el 1 de enero. Una hora después, a las 20:00h, ambas jornadas contarán con espectáculos piromusicales especiales de Navidad y Año Nuevo.

Además, el martes 31 de diciembre los más pequeños de la casa podrán disfrutar de una Nochevieja Infantil para tomar las uvas y disfrutar de espectáculos y actividades especialmente diseñados para ellos.

Por otro lado, cada día se instalará el Cartero Real, disponible en horario de talleres, que será además un punto en el que los murcianos más pequeños podrán enviar su carta a los Reyes Magos de Oriente y donar un juguete a cambio de un doblón de chocolate. "El Cartero Real realizará en el Gran Árbol de Navidad una labor imprescindible para Sus Majestades de Oriente, ya que será el encargado de recibir las cartas de los niños murcianos con sus peticiones y deseos. Además, nos recordará la importancia de la solidaridad", ha recordado Guillén.

El Gran Árbol de Navidad, que permanecerá en la Plaza Circular hasta el final de las fiestas navideñas, está formado por medio millón de bombillas LED de ultra bajo consumo, está coronado por una estrella de Oriente y cuenta con 200 adornos gigantes de colores blanco y rojo, 11 kilómetros de espumillón, 250 focos LED RGB, 20 láseres RGB y 200 maceteros luminosos. Un total de 65 cañones luminosos proyectan un árbol virtual de 2 metros de altura.

Asimismo, incorpora un novedoso sistema de sonido 360 para garantizar que el sonido de las numerosas actuaciones programadas se pueda seguir en cualquier punto de la plaza, al tiempo que minimiza el impacto sonoro fuera para evitar molestias a los vecinos.

Así lo ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, junto a los ediles de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y de Cultura e Identidad, Diego Avilés. La programación del Gran Árbol de Navidad cuenta con la colaboración de Aguas de Murcia, Fundación Aladina, Universae, Odiseo, Terra Natura Murcia, STV, Grupo Hozono Global y Etra.

‘Lucidum' regresa al Gran Árbol el próximo 19 de diciembre con un diseño exclusivo

Tras el éxito de LUCIDUM el pasado año, la concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente ha redoblado su apuesta por ‘Arbolexperience' con ‘Lucidum - Natividad', diseñado ex profeso para esta edición y que ocupará el interior del Gran Árbol.

"Este año vamos a sorprender aún más a los miles de murcianos y visitantes que ya estimamos que van a visitar Lucidum - Natividad", ha apuntado Guillén, quien ha detallado que el proyecto senso-visual, contará este año con 28 figuras a tamaño real retroiluminadas fabricados artesanalmente con seda de alta densidad pintada a mano. Estos elementos, acompañados de sonido e iluminación envolvente y efectos especiales, recrearán el pasaje de Nochebuena en el Portal de Belén.

Pastores, animales y SS.MM. los Reyes de Oriente completan la estampa del tradicional Nacimiento de Jesús. "Se trata de una composición inspirada en el reconocido estilo, talla y colorido del arte belenista barroco de la Región de Murcia. Un proyecto especial para un año especial, como es el 1200 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, que hace un merecido reconocimiento a uno de sus personajes ilustres, Francisco Salzillo", ha subrayado el teniente alcalde de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

Los talleres 'Navidad en Familia' se desplazan a las pedanías

Los talleres 'Navidad en Familia vuelven, un año más, a la programación de Navidad en barrios y pedanías, gracias al éxito de acogida de los últimos años.

En esta actividad gratuita, los más pequeños son los responsables de elaborar durante dos horas, y dirigidos por monitores, los adornos navideños del árbol que desde el Ayuntamiento se les ha hecho llegar a todos los barrios y pedanías que componen el municipio de Murcia.

"Durante todo el mes, desde esta semana hasta el 30 de diciembre, todos los días habrá unas tres actividades en tres pedanías diferentes, con unos talleres para que todos los niños, los más jóvenes, puedan pasar una mañana o tarde muy divertida adornando y creando sus propios adornos navideños para adornar en un árbol que se instala en plazas céntricas de cada una de nuestras pedanías", ha apuntado Marco Antonio Fernández.

"Con esta actividad pretendemos inculcar los valores tradicionales de compartir este tiempo en familia, potenciar la imaginación a través del juego y la importancia de la protección y el cuidado de nuestro entorno. Los niños, acompañados también de sus familias, aprenden a realizar adornos navideños con elementos de la naturaleza y otros reciclados, que terminarán adornando el árbol de su pedanía", ha explicado Guillén.

Navidad en Familia se inició este lunes, 8 de diciembre, en las pedanías de Nonduermas, Santa Cruz y Los Ramos, y continúa esta semana en El Puntal, La Albatalía, Los Dolores, Torreagüera, Churra, Cabezo de Torres, Gea y Truyols, El Progreso, Santa María de Gracia- San Antonio, Los Martínez del Puerto, Guadalupe, Sucina y Valladolises y Lo Jurado.

El Mercado Navideño y la Zona Gastronómica

Este viernes, 12 de diciembre, se inaugurarán el Mercado Navideño, con 23 casetas de productos de artesanía, gastronomía y degustaciones, junto con la zona gastronómica con cinco foodtrucks de comida y dulces.

El horario de apertura del Mercado Navideño será de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 22:00h, con horarios especiales del 15 al 19 de diciembre, 25 de diciembre y 1 de enero, de 17:00 a 22:00h, y 24 y 31 de diciembre, con horario de apertura de 11:00 a 16:00h.

Por su parte, la zona foodtruck abrirá de 12:00 a 16:00h y de 18:00 a 22:00h, con los mismos horarios especiales del Mercado Navideño del 15 al 19 de diciembre, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Igualmente, como viene siendo ya tradición, están previstas dos grandes degustaciones gratuitas para el 27 de diciembre, con ‘Una estrella con pastel y marinera', a las 12:00h, y el 4 de enero con el ‘Gran roscón del árbol', a las 11:00h.

Toda la programación se puede consultar en las páginas del Ayuntamiento navidad.murcia.es y en eventos.murcia.es, así como en la app Tu Murcia. Así, todos los actos se enmarcan en la celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, un año repleto de actividad cultural y participación ciudadana.