El Ayuntamiento de Murcia presenta tres camisetas para celebrar el 1200 con Jaime Lorente como modelo

El Ayuntamiento de Murcia lanza una nueva línea de productos en homenaje al 1200 aniversario de la fundación de la ciudad. En este caso, son tres camisetas de edición limitada elaborada por la marca internacional Kappa, que ha contado también con la colaboración de "diseñadores murcianos", según explicó el concejal de Cultura, Diego Avilés.

Cada prenda tiene un precio de 79.99 euros y solo se elaborarán 1200 unidades numeradas de cada modelo, haciendo un total de 3600 camisetas. El actor murciano Jaime Lorente participa como imagen oficial de la campaña y forma parte del lanzamiento mediante un vídeo promocional.

Estas camisetas buscan atraer al público joven, a través de una estética retro-futbol, y se proyectan como "señas de identidad y elementos que quedan para siempre", así las definió Avilés que añadió que "también se han diseñado pensando en esas personas amantes de la moda y a las que nos gusta lucir y presumir de la marca Murcia".

Además, son camisetas que vienen identificadas y que vienen con un sello en el que se viene a denominar el número de camiseta que se ha adquirido por parte del usuario final, "como si fuera una obra de arte" indicó el concejal.

Las prendas estarán disponibles en preventa el día 18 a las ocho de la tarde, desde la web exclusiva: https://murcia1200limited.com al que también se puede acceder desde su perfil en Instagram.

Las camisetas han sido ideadas por el diseñador murciano Rafael Martínez con detalles de la cultura local en cada modelo. Martínez comentó que han presentado "tres equipaciones como si fuera un equipo de fútbol".

La primera de ellas en color burdeos se inspira en la Catedral y utiliza un patrón geométrico basado en sus relieves. Para ello, adopta los colores de la bandera de Murcia, acompañados de detalles dorados que subrayan su carácter de edición especial y su neutralidad deportiva frente a los diferentes clubes de la ciudad.

La segunda se vincula a la huerta y al paisaje que rodea y define la ciudad. Con tonos verdes y azules, su diseño evoca caballones, acequias y movimiento, transmitiendo la energía de una Murcia viva, abierta y en transformación.

Para la tercera se ha elegido el color blanco, "combinando sobriedad y sofisticación", según describe el Consistorio. Inspirada en las antiguas murallas y en una caligrafía de influencia árabe presente en el nombre 'Murcia', simboliza la elegancia tranquila y profunda de una ciudad con un legado único.